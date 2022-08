Cote d'Ivoire: Usage du numérique - L'APF renforce les capacités des parlementaires ivoiriens et des journalistes

Le numérique occupe de plus en plus une place importante dans la vie des citoyens. Cela, avec tous les travers que nous connaissons. Afin de saisir tous les enjeux liés à cette évolution technologique en vue de l'accompagner sans que cela soit préjudiciable à la Côte d'Ivoire et aux populations, l'Assemblée nationale organise, au sein de l'hémicycle, un séminaire de deux jours (du 26 au 27 juillet) en direction de certains parlementaires et journalistes.

" Accompagner les mutations numériques pour promouvoir une citoyenneté responsable en Côte d'Ivoire ". Tel est thème de ce séminaire organisé en collaboration avec l'Assemblée Parlementaire Francophone (APF).

Selon Sylvie Yao Patricia, vice-présidente de l'Assemblée nationale, représentant le président Adama Bictogo, cette formation les aidera à se familiariser avec la question du numérique et ses enjeux d'une part et d'autre part leur donnera les rudiments nécessaires à la mise en œuvre de leurs missions régaliennes, notamment voter les lois. " J'ose espérer que les travaux de ce séminaire nous permettront d'élaborer des stratégies efficaces pour une meilleure approche et un encadrement idoine des usages du numérique ", a-t-elle souhaité.

Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, s'est dite favorable à un numérique plus " inclusif " au service de l'humain dans l'espace francophone. " La transformation numérique dans sa stratégie doit être vue comme un atout ", a-t-elle souligné.

" Le numérique joue un rôle important dans le quotidien de nos populations avec le revers de la médaille lorsque la responsabilité n'est pas assumée à travers les déclarations et autres publications. Le mauvais usage de certains moyens technologiques par méconnaissance ou par choix délibéré peut être préjudiciable à une population, une entreprise ou même à la stabilité d'un Etat ", a relevé la ministre.

C'est en cela qu'elle a dit souscrire " totalement dans cette dynamique qui vise à susciter une prise de conscience sur le caractère utilitaire du numérique en tenant compte des enjeux auxquels fait face notre société ".

Son collègue de la Communication et de l'Economie numérique, Amadou Coulibaly, pour sa part, a rappelé aux députés les priorités du gouvernement sur le sujet. À savoir l'inclusion numérique sociale c'est-à-dire faire en sorte que toutes les couches de la population soient prises en compte, développer des infrastructures et sécuriser cet espace afin de créer la confiance numérique. Il a également ajouté que le gouvernement met tout en œuvre afin de capter toutes les opportunités qu'offre le numérique et d'en juguler les effets pervers.