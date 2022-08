Cote d'Ivoire: Leçon de démocratie

La vie d'un parti politique est souvent marquée par des étapes essentielles de son fonctionnement qui le confortent dans sa démarche et confirment qu'il est sur le droit chemin.

C'est le cas pour le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) avec l'élection des secrétaires départementaux qui vient de se dérouler. Ce scrutin sur toute l'étendue du territoire s'est déroulé sans accroc majeur. C'est, indéniablement, la première grande victoire de ce RHDP nouveau, depuis le début de la restructuration enclenchée en février 2022. Samedi dernier, au bout d'un processus mené méthodiquement par son Directoire, dirigé par le ministre d'Etat Gilbert Kafana Koné, les 349 départements politiques- le découpage électoral fait par le RHDP - ont été pourvus en dirigeants. Pour cet exercice test de démocratie interne, le défi était grand. Très grand même.

Car, il s'agissait, pour les animateurs de cette formation politique et aussi des militants, de renvoyer un signal fort à toute la classe politique ivoirienne : montrer que ce parti n'est pas que fort par ses élus et cadres, mais surtout qu'il repose sur une structure solide, bien huilée capable de se régénérer en toute transparence et en toute quiétude. Avec des hommes et des femmes mus par un intérêt général, qui prime sur les ambitions personnelles des uns et des autres.

Certes, tout n'a pas été blanc comme neige pour le scrutin avec quelques dysfonctionnements constatés, mais - c'est l'essentiel - il s'est globalement bien déroulé dans un esprit fair-play. L'on a pu constater des incidents mineurs et graves, à certains endroits, qui peuvent donner du grain à moudre à certains esprits chagrins. Mais ces événements n'entachent en rien la crédibilité du scrutin. Les résultats ont été proclamés en toute transparence. Les élus ont laissé exploser leur joie - ce qui est un sentiment humain - tout en tendant la main aux vaincus, qui ont également fait preuve de responsabilité en se pliant au verdict des urnes.

Ainsi, ces nouveaux secrétaires départementaux ont désormais la lourde tâche d'animer localement la vie de leur parti, mais, bien plus, d'y renforcer son implantation, en élargissant, notamment, les secteurs et les comités de base. Avec, en ligne de mire, les élections locales (régionales et municipales) de 2023 et, naturellement, la présidentielle de 2025, qui, on l'imagine aisément, sera plus disputée que celle de 2020.

Et, disons-le tout net, ces nouveaux secrétaires départementaux ne pourront pas relever à eux seuls, avec uniquement les " gens de leur camp ", le défi. Le croire, serait commettre une grave erreur. Si le RHDP veut remporter ces élections importantes à venir, ses nouveaux élus. Légitimés par la base, doivent absolument, et sans concession, travailler main dans la main avec leurs adversaires qui ont, eux aussi, leur connaissance du terrain, leur expérience et leur savoir-faire au service de l'appareil politique.

C'est pourquoi, au-delà d'une simple consultation électorale, ces élections doivent plutôt consolider la cohésion au sein de la famille houphouëtiste. Car, comme l'enseigne une belle leçon de vie, " seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ". De toute façon, ce qui unit les militants - le RHDP - est plus fort que ce qui peut les diviser et s'ils veulent exister politiquement ils n'ont d'autres choix que de faire fi des frustrations et autres considérations pour s'entendre. " Les partis politiques sont une sorte d'aboutissement de l'activité associative... " disait Vaclav Havel, ancien président de la République Tchèque. Et, qui dit association, dit rassemblement et union.

Pour aller donc plus loin, le RHDP a besoin de l'ensemble de ses fils et filles, responsables de structures de base ou pas, hauts cadres et militants ordinaires. C'est l'ensemble des énergies de tous qui ont fait de ce parti, le plus important du pays et permis toutes les victoires électorales qu'il glane depuis 2010 sans discontinuer. Et les secrétaires départementaux, qui viennent d'être élus, sont la rampe de lancement de la fusée RHDP vers des conquêtes nouvelles. D'où l'importance du scrutin qui vient de se dérouler.

Dans tous les cas, avec l'élection des secrétaires départementaux, le RHDP a incontestablement réussi son examen de démocratie interne. Ce qui augure de lendemains meilleurs. Pour un RHDP plus que jamais fort.