Cote d'Ivoire: Election des secrétaires départementaux du RHDP - Mobilisation et adhésion massive de la base militante

Belle démonstration de démocratie et belle leçon à la classe politique ivoirienne. Ce samedi 23 juillet à l'invitation du directoire du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), les membres des instances de base du parti présidentiel se sont fortement mobilisés pour prendre part à l'élection de leurs premiers responsables, c'est-à-dire les secrétaires départementaux.

Adhérant massivement au processus électoral enclenché par la direction à l'effet de donner une légitimité au secrétaire départemental dans sa mission d'interface entre la base et le sommet en vue de permettre au RHDP de renforcer sa position sur le terrain et surtout de demeurer ce parti solide, fort, puissant et efficace dans le marigot politique ivoirien, les électeurs ont répondu à l'appel du directoire.

D'Abidjan à Bouaké en passant par Man, Guiglo, Abengourou, Korhogo et Boundiali, les électeurs, pour la circonstance, ont pris d'assaut les lieux de vote pour choisir entre les 500 candidats au poste de secrétaire départemental dans les 349 départements politiques créés par le RHDP. Après une campagne de 4 jours, soit du 18 au 21 juillet, ces électeurs qui ont été visités par les candidats. Convaincus de leurs choix, ils ne se sont pas fait prier pour se rendre aux urnes. Tôt le matin, ils ont convergé en nombre dans les bureaux de vote et les longues files d'attente ont attesté de la mobilisation exceptionnelle ainsi que de l'adhésion totale des uns et des autres au processus électoral. Ainsi, à part quelques villes où on a assisté à des échauffourées, le scrutin s'est déroulé dans le calme, la discipline et l'ordre dans l'ensemble. Partout, les candidats et les électeurs ont, en effet, fait preuve de sagesse, de discipline et de tolérance pour permettre le jeu démocratique même après des tensions. Ainsi, le consensus a transcendé dans de nombreux départements politiques et la démocratie a prévalu partout au grand bonheur des responsables du parti et surtout des militants de base qui ont désormais voix au chapitre quant au choix de leurs responsables.

Contrairement à ce que les détracteurs du parti au pouvoir tentent donc de faire croire en se basant sur les cas isolés de tensions pour présenter le RHDP comme un parti violent, l'élection du samedi dernier a connu dans l'ensemble un engouement et un succès auprès de la base militante. Ce qui met en relief le dynamisme et la vitalité du parti houphouétiste, première force politique du pays. Evidemment, les partis rivaux qui ont une peur bleue des élections en interne ont le sommeil trouble devant cette démonstration par le biais de laquelle les militants ont clairement exprimé leur engagement et leur détermination à faire en sorte que le RHDP soit toujours cette machine électorale redoutable. Ce, à travers une mobilisation exceptionnelle pour l'élection et une adhésion totale au processus électoral. C'est pourquoi, ils essaient vainement de banaliser le jeu démocratique que le RHDP a réussi avec brio en mettant en avant les cas isolés de tensions enregistré dans quelques localités.

Cependant, ces quelques incidents ne doivent pas faire oublier l'essentiel qui est le triomphe de la démocratie au RHDP. Ainsi, le RHDP se positionne sur la scène politique comme l'unique parti ayant réussi une telle prouesse et met au défi les autres partis politiques. En tous cas, certaines formations politiques, notamment le parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire (PPA-CI) ont buté sur cette épreuve en ce qui concerne l'élection de leurs responsables de jeunesses et de femmes. En tous cas, il faut être le RHDP avec des militants disciplinés pour transformer un coup d'essai en coup maître avec à la clé la victoire démocratique interne. Le moins qu'on puisse écrire, c'est que le parti du chef de l'Etat, Alassane Ouattara, a démontré à la face du monde sa maturité et celle de ses militants à travers ces joutes électorales internes bien maitrisées et parfaitement organisées.