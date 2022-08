Cote d'Ivoire: Daoukro - Les militants saluent l'élan démocratique du parti

La page des élections des secrétaires départementaux RHDP est tournée à Daoukro comme dans la plupart des départements du pays.

Dans la capitale de l'Iffou, ces élections supervisées par Mme Kanaté Diakité, membre du Conseil politique, vice-présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel et sous l'œil vigilant des forces de l'ordre, ont vu le plébiscite de la liste unique " Daoukro pour le développement " avec comme tête de liste El Hadj Lamine Konaté et ses deux colistiers, Venance Konan et Kouakou Koffi. Retenue par consensus, cette liste a montré une maturité certaine des militants de Daoukro qui, dans leur grand ensemble, saluent l'esprit démocratique du parti des houphouëtistes et se disent prêts à relever tous les défis avec leurs nouveaux responsables. Salimata Ouedraogo, présidente des femmes RHDP de Daoukro, se félicite de cette manière de désigner les responsables du parti. "Si ma mémoire ne me trahit pas, je pense que cette manière de choisir des représentants locaux dans notre pays est une grande première en Côte d'Ivoire.

Et récemment, il y a un parti politique qui n'a pas voulu franchir ce pas, son chef ayant choisi simplement d'imposer des personnes. Cela veut dire que chez nous, les Houphouëtistes, la démocratie est un crédo. Je m'en félicite et en même temps je dis merci à la haute direction du parti. Elle a osé et pour moi elle a réussi. Maintenant je suis d'accord pour dire qu'il y a eu quelques ratés qu'il faut corriger.

A Daoukro, il ne pouvait pas avoir meilleur choix que Lamine Konaté et ses colistiers. Nous les femmes RHDP sommes entièrement à leur disposition et prêtes pour toutes les batailles qui s'annoncent", a-t-elle rassuré. Même son de cloche pour Berté Vatogoman, CEGEL de la région de l'Iffou qui invite les militants à un engagement vrai. "L'élection est derrière nous. Nous avons nos dirigeants. La récréation est terminée. D'abord, il faut accentuer l'implantation du parti en maillant efficacement tout le territoire départemental.

Ensuite, il faut que le parti soit attractif à cet effet, il faut faire la promotion des cadres. Enfin, il faut nous donner des moyens conséquents pour aller dans tous les hameaux et promouvoir notre idéologie. Telles sont nos attentes pour l'élection des préfets du RHDP dans le département de Daoukro. Quant aux élections, elles ont été ouvertes et transparentes. Ce qui est une très bonne chose pour un grand parti comme le RHDP". Pour sa part, N'dri Germain qui était le directeur de campagne de la liste de Daoukro, pense avoir accompli une mission du parti, à laquelle il ne pouvait se dérober. Pour lui, le plus dur commence maintenant.

"Je suis fier d'avoir pris part à cette mission de mon parti, le RHDP. Pour rien au monde, je ne pouvais me dérober à cette grande leçon de démocratie au monde entier. A partir de maintenant, nous avons nos préfets et sous-préfets du parti, pour emprunter les termes de Mme Kanaté. Il ne nous reste plus à Daoukro, qu'à tomber le mythe qui veut que Daoukro soit le bastion d'un certain parti politique.

Le RHDP a largement son mot à dire dans l'Iffou. Il faut faire simplement des réglages. Notamment en nous attelant avec nos tous nouveaux responsables, à expliquer et montrer la politique du développement de notre mentor Alassane Ouattara à nos parents. Certains pensent que tout ce qui se fait dans ce pays tombe du ciel. A ceux-là nous devons aller leur expliquer que c'est le fruit d'un grand homme d'État qui se nomme Alassane Ouattara", indique-t-il. Au total à Daoukro, les militants du RHDP saluent l'ouverture démocratique de leur parti tout en restant conscients de l'immensité de la tâche à accomplir dans la cité du Nambè.