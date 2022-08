Congo-Brazzaville: Législatives 2022 - Mikolo félicite Munari et la population de Mouyondzi

Après la publication des résultats du second tour des législatives, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, candidate du Parti congolais du travail (PCT) dans la circonscription électorale unique de Mouyondzi, dans le département de la Bouenza, a adressé des félicitations à la présidente du Mouvement pour l'unité, la solidarité et le travail (Must), Claudine Munari, qui l'a emporté avec 58,91% de voix.

" Le suffrage universel est notre loi, sa décision s'impose à tous. Ma grande soeur, la présidente du MUST, Claudine Munari, est déclarée vainqueur. Je réitère mes sincères félicitations. Je souhaite à la députée nouvellement élue, de notre circonscription unique de Mouyondzi, d'accomplir sa mission avec succès, en préservant ce qui est essentiel pour notre Mouyondzi commun ", a indiqué Jacqueline Lydia Mikolo dans son message rendu public quelques heures après la publication des résultats du second tour des législatives, le 2 août. Elle est arrivée en deuxième position avec 41,09%.

A la population de Mouyondzi, particulièrement la jeunesse, elle l'a exhortée à garder foi en l'avenir car la synergie des militants et des sympathisants du PCT, des partis et associations alliés qui se sont mobilisés dans cette bataille électorale ne peut demeurer une poignée de main sans lendemain.

" Je remercie les Mouyondziennes et les Mouyondziens qui, en comptant sur le Parti congolais du travail et sur ma modeste personne, ont réalisé le plus grand rassemblement de notre histoire sur nos idéaux. Grâce à vous, une nouvelle ère s'ouvre pour notre localité ", a-t-elle fait savoir.

Tous les enfants de Mouyondzi doivent continuer à donner une belle image de la localité dans la paix, l'unité et la démocratie. La mission, le rôle et l'idéal doit être la grandeur de Mouyondzi, de la Bouenza et du Congo, selon Jacqueline Lydia Mikolo qui appelle à poursuivre la marche vers le développement.