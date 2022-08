Congo-Brazzaville: 1re édition de Couronne verte - La finale prévue pour ce 5 août

Au départ soixante-cinq, ils ne sont plus que quarante-cinq candidats, âgés de 10 à 36 ans, à disputer la finale de la première édition de Couronne verte qui va se dérouler le 5 août, à l'institut agricole Ollandet, sur le thème " Environnement protégé et les métiers du développement durable ".

Couronne verte est une campagne de sensibilisation dont la mission est de faire des écoliers, lycéens et étudiants, des ambassadeurs de l'écologie au Congo. Concrètement, il s'agit de leur apprendre une nouvelle façon de communiquer sur la préservation de l'environnement et de les aider à devenir une force de proposition de solutions non négligeables face aux enjeux de développement durable.

Les finalistes de la première édition ont bénéficié d'une série d'activités prélude à la grande soirée de présentation des ambassadeurs élus. Au nombre de ceux-ci, on compte la conférence-débat autour du thème " Crise écologique : pourquoi agir pour " ; la projection de films ; la collecte des bouteilles et pots recyclables ; le planting d'arbres ; la marche écologique ; les ateliers de gestion environnementale ; l'atelier de formation en éco-entrepreunariat ainsi qu'en agroalimentaire et en céramique etc.

Par ailleurs, les finalistes de cette initiative ont élaboré des projets et plans d'actions qu'ils ont eus à présenter à un jury professionnel. Les vingt meilleurs projets, dont les lauréats seront à découvrir lors de la finale de l'événement, obtiendront une séance d'incubation offerte par Africadvice. Toutefois, en tant que finalistes, ils seront tous couronnés ambassadeurs et devront, à ce propos, mener des actions de civisme écologique pendant toute la durée de leur mandat. Aussi, ils bénéficieront d'un hectare de terre à chacun pour les activités de planting d'arbres au village écologique du Congo.

S'agissant de la finale de cette édition de Couronne verte qui se déroulera du 5 au 6 août autour d'une panoplie d'activités, à savoir la présentation des ambassadeurs de l'écologie et leurs actions devant les officiels, la pêche dans les étangs, les prestations musicales, l'humour sur l'environnement avec le jeune talent Hemerson Mouanga, le slam sur l'environnement avec la jeune Katos Katos F-p, des contes sur la nature avec Julles Ferry Moussoki, des percussions avec les fantastiques groupe. En parallèle, le public pourra aussi visiter les stands de présentation des produits bio fabriqués par les jeunes ambassadeurs de cette première édition.

Notons que cette première édition Couronne verte est organisée par l'association socio-culturelle et environnementale Human Empress, en partenariat avec l'association humanitaire d'actions multiformes, Climat education Congo, Association jeunesse positive et le Cercle des élites en voyages, tourisme et environnement.