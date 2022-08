Congo-Brazzaville: Salon - Pointe-Noire va regrouper le gratin du transport et de la logistique

Une délégation de l'Association congolaise pour la logistique et la Supply Chain (Acolog) s'est entretenue, récemment à Brazzaville, avec Churchi Young Loko Kaya, conseiller des missions de Destinée Hermella Doukaga, ministre du Tourisme et des Loisirs. Conduite par Herrel Ngangouo, coordonnateur de l'Acolog Brazzaville, qui avait à ses côtés Marius Mavoungou, vice-président national de l'Acolog, la délégation est allée présenter le Réseau Acolog et a informé le conseiller des missions de la ministre du Tourisme et des Loisirs de l'organisation prochaine du Salon international du transport et de la logistique.

Ce salon va réunir à Pointe-Noire non seulement les experts et acteurs en matière de transport et de logistique, mais aussi les investisseurs de tous horizons sans oublier les diasporas africaines qui, depuis quelque temps, s'impliquent dans les investissements en Afrique.

En encourageant l'Acolog pour cette initiative, Churchi Young Loko Kaya a souligné l'intérêt du ministère du Tourisme et des Loisirs d'accompagner une telle initiative bénéfique pour le pays. Aussi, a-t-il ajouté, le tourisme étant la vitrine d'un pays, le ministère a tout à gagner en s'impliquant dans cette démarche qui ne pourra que rehausser les objectifs et les ambitions dudit ministère.

Marius Mavoungou, expert en commerce international et Exécutive MBA, vice -président de l'Acolog, a, au cours de cette rencontre, transmis le plan stratégique 2022-2025 de l'Acolog en précisant que ce document prenait en compte le PND 2022 -2026 du Congo. Il a également souhaité un éventuel accord de partenariat profitable aux deux parties.