Afrique Centrale: Bukavu - Ida Mirindi, lauréate de la 1ere édition du concours Miss Sud-Kivu

Ida Mirindi a remporté dimanche 31 juillet la première édition du concours Miss Kivu. La nouvelle icône de beauté du Kivu se fixe comme objectif de sensibiliser les jeunes sur la paix et son importance dans la partie Est de la RDC. Ce concours de beauté ne promeut pas seulement le leadership féminin et la paix, mais aussi et surtout le vivre ensemble dans le grand Kivu, affirment les organisateurs.

Agronome de formation, la nouvelle Miss souligne qu'elle va mettre en place un projet d'initiation des jeunes filles à la transformation des fruits en jus :

" Je fais pratiquer notre thème UMOJA, en mettant en œuvre mon projet qui consiste à initier les filles à l'entrepreneuriat. Je vais leur apprendre la production et la commercialisation de jus à base des fruits pour ainsi en faire leur source des revenus. Je ne vais pas seulement me limiter à initier les filles de Bukavu, je vais aussi contacter celles de Goma. Nous allons commencer par des rencontres pour exposer à toutes ces filles mon projet et voir si elles seront intéressées ou pas, après on pourra passer à la mise en œuvre ", affirme Ida Mirindi.

Ida Mirindi s'engage donc à sensibiliser les autres jeunes sur la paix et promet de leur montrer que " malgré nos différences, nous pouvons cohabiter ensemble et ainsi ramener la paix dans notre pays ".