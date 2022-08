Cote d'Ivoire: Après la victoire de sa liste aux élections des sécretaires départementaux du RHDP à Koumassi, l'appel de Yacouba Sangaré aux vaincus

Yacouba Sangaré invite ses adversaires des élections des secrétaires départementaux à venir prendre leur place dans le parti.

Les secrétaires départementaux de Koumassi récemment élus ont animé une conférence de presse, le mardi 2 août 2022 au siège du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (Rhdp) à Koumassi.

Au cours de cette conférence, le secrétaire départemental, l'Honorable Yacouba Sangaré a invité leurs adversaires à venir prendre leurs places dans le parti afin de poursuivre les actions de développement. " Nous invitons nos frères et sœurs qui étaient face à nous pour l'occasion à venir prendre leurs places dans le parti, car la construction d'un parti fort et conquérant nous incombe à nous tous. Nous devons aller ensemble à la conquête de nouveaux militants en vue d'élargir nos bases ", a-t-il exhorté.

Pour lui, l'élection est passée et à présent, l'heure est au rassemblement, à la cohésion et au travail pour consolider les acquis et se projeter avec assurance vers un futur rayonnant qui garantira à chacun et à chacune, la prospérité et le bonheur dans un pays de paix. " Ces tensions sont survenues en interne. Mais, quand il s'agit du Rhdp contre les autres, nous allons surpasser nos petites querelles et nous allons nous lever comme un seul homme. C'est pourquoi, il n'y a pas de parti en Côte d'Ivoire capable de battre le Rhdp ", a-t-il confié.

Auparavant, il a, au nom des secrétaires départementaux élus, traduit sa gratitude à tous les militants de base, des délégués de sections et leur membre pour contribuer à leur élection.

Des résultats qui mettent la pression de mieux de faire

Yacouba Sangaré a expliqué que ces résultats les mettent la pression parce qu'ils sont attendus sur des résultats. " Nos défis, c'est de préparer les élections municipales de 2023, agrandir les bases. Notre souhait est de faire en sorte que les députés de Koumassi soient Rhdp, le plus longtemps possible. Mais, le grand défi à nous dans lequel se situent les autres défis, c'est de faire en sorte que le Rhdp puisse se maintenir au pouvoir en 2025 ", a fait savoir Yacouba Sangaré.

L'élection des secrétaires départementaux du Rhdp s'est déroulée le samedi 23 juillet 2022 sur l'ensemble du territoire national.À Koumassi, la liste "Union" composée de Yacouba Sangaré (tête de liste), Salimata Traoré, Siaka Ouattara et de l'Honorable Kader Abdramane Ouattara a été élue avec 617 voix contre 117 pour la liste "Rassemblement et Solidarité" et 26 voix pour la liste de "Ensemble pour la cohésion et le renouveau".