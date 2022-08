Cote d'Ivoire: Semaine nationale du civisme - La mission confiée aux hommes de médias

Dans le cadre de la célébration de l'édition 2022 de la semaine nationale du civisme, les hommes de médias sont invités à sensibiliser les populations sur " leurs responsabilités dans l'appropriation des valeurs civiques et morales ".

Du lundi 1er au samedi 6 août 2022, se déroule à Abidjan, Yamoussoukro et Korhogo, la célébration de la 12e édition de la semaine nationale du civisme. Le mardi 2 août 2022, les hommes de médias ont eu droit à une session d'information et de formation sur le civisme. Les services du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, qui ont initié la rencontre en ont profité pour rappeler aux journalistes ce qui devrait être leur rôle dans la protection et la sauvegarde des biens publics. Ils ont été invités à être des éducateurs auprès des populations.

" Chers journalistes, vous êtes le 4e pouvoir, dit-on. Je vous exhorte à être le troisième éducateur, en plus de la famille et de l'école. Vos écrits, images et propos ont une influence certaine sur les populations. Les valeurs civiques et citoyennes ne peuvent prospérer qu'avec votre implication. Votre engagement est fortement sollicité pour être le prolongement des actions de sensibilisation auprès des populations. Vous êtes un maillon essentiel dans l'avènement de l'ivoirien nouveau. Pour nous, il n'y a pas meilleurs interlocuteurs que vous les hommes de médias. Vous êtes certes des informateurs, mais vous êtes aussi des éducateurs. Sachez que votre engagement nous est indispensable. Vous devez œuvrer pour l'édification d'une Côte d'Ivoire solidaire. Je voudrais vous exhorter à être de fiers artisans de la renaissance civique et citoyenne d'une Côte d'Ivoire unie, disciplinée et travailleuse. (... ) Il faut sensibiliser les citoyens sur leurs responsabilités dans l'appropriation des valeurs civiques et morales ", a appelé Lassiné Diomandé, président du comité d'organisation de la semaine nationale du civisme.

Cette semaine nationale du civisme est une initiative conjointe des trois ministères que sont le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, le ministère des transports, ainsi que celui de l'hydraulique de l'assainissement et de la salubrité. Le thème de cette 12e édition de la semaine nationale du civisme est "Des actes civiques pour le développement durable de la Côte d'Ivoire". Durant cette édition, l'accent sera mis sur l'incivisme routier, la sensibilisation à la responsabilité citoyenne et l'assainissement des villes, quartiers et villages. "Nos ministères se retrouvent autour d'un même idéal qui est l'éducation citoyenne des populations ivoiriennes ", a ajouté Lassiné Diomandé.

" La question de l'incivisme n'est pas une question politique "

Pendant cette session de formation et d'information, les journalistes ont eu droit à des présentations de Touré Mamadou, Directeur du Service civique national et de Georgette Bouanh, Directrice du civisme et de la citoyenneté. Chacun a partagé avec les journalistes, les avancées dans le secteur et le travail qui reste à faire pour une Côte d'Ivoire où l'on respecte le bien public. Touré Mamadou a indiqué que la question du civisme ne doit pas être associée à des débats politiques. " La question de l'incivisme n'est pas une question politique. C'est une question sociale. Quel que soit l'acteur politique qui s'installe aux affaires, il a besoin de civisme, de paix et de cohésion sociale afin de pouvoir gérer le pays. Le service civique n'est pas né en 2007 (Date de la création de l'Office du service civique. Ndlr). Il a existé depuis le temps de Félix Houphouët-Boigny, de 1962 à 1982. Il y avait à cette époque, une trentaine de service civique répartis à travers le pays. En ce temps- là déjà, environ 10 000 jeunes étaient traités. On les appelait les bérets verts ou militaires du riz. Ce contingent était dédié à l'agriculture. Et à cette époque, la Côte d'Ivoire était autosuffisante en riz et en exportait même au Gabon ", a-t-il rappelé, affichant son souhait de voir revenir cette méthode.