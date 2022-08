Afrique: 49e assises de la presse francophone - Le leadership féminin au sein des médias au menu

Les 49èmes assises de l'Union de la presse francophone (Upf) ont débuté, hier, à l'université Mohammed 6 de Ben Guérir, près de Marrakech.

Les participants réfléchissent sur le leadership féminin au sein des médias. Il s'agit, pour les délégués et experts, de s'expliquer sur le rôle des médias dans le renforcement du leadership des femmes. Plusieurs personnalités dont l'ancienne Ministre française Christian Taubira prennent part aux travaux. À l'ouverture des assises, le Secrétaire général du Ministère de la Communication du royaume a transmis un message aux participants venus des quatre coins du monde francophone. Il a insisté sur les progrès enregistrés par le Maroc pour améliorer les droits des femmes. Le thème de cette rencontre "Leadership féminin au sein des médias" sera débattu pendant trois jours.

Notre compatriote Madiambal Diagne, Directeur du groupe Avenir communication, qui quitte la présidence de l'Upf, après huit années, dans son discours, a rappelé que les différentes femmes qui ont intégré les instances de l'association ont fait montre de compétence, de sérieux et d'abnégation, et ont participé efficacement à la réalisation des objectifs. "Si au moment de passer le flambeau, j'aurais une leçon à transmettre, ce serait plus les femmes prendront des responsabilités, plus l'Upf se portera mieux", a lancé M. Diagne. D'ailleurs, c'est une femme qui l'a remplacé à la tête de cette organisation.

Il s'agit d'Anne Cécile Robert de la France, Directrice des relations internationales du Monde diplomatique. Madiambal Diagne s'est surtout félicité des avancées majeures dans la vie et le fonctionnement de l'Upf tout en soulignant son souhait de voir l'Upf aider à accompagner les changements dynamiques que connaîtra le journalisme, afin de consolider au mieux les démocraties. Aux membres, il a rappelé que le sacerdoce de l'Upf est de continuer à œuvrer pour la promotion de la paix et l'engagement pour les valeurs de démocratie, de liberté de presse et d'opinion. À la nouvelle équipe, il a assuré son soutien total pour franchir de nouveaux caps. Les Assises prennent fin mercredi avec la restitution des travaux en ateliers.