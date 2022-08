Angola: Elections 2022 - Le MPLA reste concentré sur les projets de logements sociaux

Luanda — Le MPLA reste focalisé sur les projets de logements sociaux et leur distribution dans toutes les provinces du pays, a défendu son candidat à la présidence de la République, João Lourenço, à la Radio nationale d'Angola (RNA). Le leader du MPLA a profité de l'émission de 10 minutes, dans le cadre des élections générales du 24 août, pour parler de l'augmentation de l'offre de logements décents, avec la construction de 14 centralités et de deux urbanisations.

Il a rappelé que plus de 42 mille familles en ont déjà bénéficié, mais le MPLA entend continuer à lutter pour que le rêve devienne réalité, dans le contexte d'un Angola développé et prospère, où les Angolais mènent une vie digne et heureuse.

João Lourenço a considéré comme principaux acquis des cinq années de gouvernance la lutte contre la corruption, qu'il considère irréversible, et l'héritage des investissements dans le domaine social, proposant, pour un second mandat, de servir d'autres domaines, visant à transformer l'Angola dans un pays plus développé et où il fait bon vivre.

Au programme, des témoignages de citoyens ont salué les acquis des cinq dernières années, tels que l'émergence de nouveaux quartiers avec éclairage public, des écoles, des parcs d'attractions, des marchés, des centres de santé, des pharmacies et des transports en commun.