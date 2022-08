Afrique: Lamamra reçoit le nouvel ambassadeur du Nigeria en Algérie

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'Etranger, M. Ramtane Lamamra, a reçu mercredi à Alger, Mme Aisha Mohammed Garba, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créances l'accréditant en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria auprès de l'Algérie, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'Etranger.

L'audience, qui s'est déroulée au siège du ministère, a été l'occasion "de passer en revue les relations bilatérales et les perspectives prometteuses de leur renforcement sur les plans politique et économique, ainsi que les questions d'actualité aux niveaux continental et international", précise le communiqué.

Dans ce cadre, M. Lamamra a souhaité la "bienvenue" à la nouvelle cheffe de l'ambassade du Nigeria en Algérie lui exprimant ses vœux de réussite dans sa mission qui intervient "dans un contexte marqué par une dynamique positive de la coopération bilatérale et l'approfondissement de l'engagement conjoint des deux pays sur la scène continentale au service des causes et intérêts de l'Afrique".

De son côté, l'ambassadeur Garba a souligné "l'attachement de son pays à la consolidation de ses relations stratégiques avec l'Algérie notamment dans le domaine de l'énergie", en mettant en exergue "l'importance du renforcement du partenariat algéro-nigérian dans le sillage des développements en cours sur la scène internationale et leur répercussions sur le continent africain", souligne la même source.