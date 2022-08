Algérie: Préinscriptions des bacheliers - Les trois premiers choix accordés à plus de 65% des admis

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a fait savoir, mercredi à Alger lors d'une rencontre consacrée à l'annonce des résultats d'orientation des nouveaux bacheliers, que 65,46% des 330.618 admis à la session juin 2022 se sont vus accorder un de leur trois premiers choix. S'exprimant à cette occasion, le ministre a précisé que "la première étape des préinscriptions fait état de l'attribution de l'un des trois premiers choix à 65,46% des inscrits", précisant que le choix des spécialités universitaires est soumis à "4 critères prédéfinis", soit "les vœux exprimés, la filière du baccalauréat, les résultats obtenus et les capacités d'accueil des établissements universitaires et circonscriptions géographiques".

Rappelant la hausse des lauréats "ayant obtenu des moyennes élevées", M. Benziane a indiqué que l'opération d'orientation "de ceux ayant obtenu des mentions assez-bien et excellent a rencontré quelques difficultés", en ce que la plupart des vœux de cette catégorie concerne les spécialités assurées par les écoles nationales supérieures et les Ecoles normales supérieures (ENS) qui proposent un nombre de sièges limité".

Il a expliqué, dans ce sens, que la hausse enregistrée en termes de taux des lauréats dans les filières des sciences expérimentales, des mathématiques et des mathématiques techniques, qui a atteint 57%, outre le taux de réussite dans les filières de littérature et philosophie, langues étrangères et gestion économie, qui s'élève à 43%, étaient des facteurs qui ont eu un impact sur l'opération d'orientation".

Selon le ministère, 133194 nouveaux bacheliers ont été orientés selon leur premier choix, soit 40,29%, 46677 autres, soit 14,12% ont obtenu leurs deuxièmes choix, alors que le troisième choix a été accordé à 36552 autres, soit un taux de 11,06%.

Le lancement de la deuxième phase des préinscriptions, prévues du 4 au 11 août concernera les bacheliers, dont aucun des 10 choix n'a été retenu.

Les étudiants n'ayant pas été admis lors des entretiens de sélection seront systématiquement orientés vers le choix suivant, la deuxième étape des préinscriptions devant s'étaler du 4 au 6 août. La période de traitement des vœux pour cette deuxième phase est prévue du 6 au 11 août et l'annonce des résultats des orientations se fera le même jour (11 aout).

La plateforme réservée aux demandes d'hébergement sera ouverte du 20 au 26 août 2022.

La troisième étape consacrée aux inscriptions universitaires définitives en ligne est prévue du 5 au 8 septembre 2022, alors que la 4e étape concernera le traitement des cas exceptionnels autorisés par les établissements de l'Enseignement supérieur via le portail "Progrès", du 9 au 15 septembre prochain.