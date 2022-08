Cote d'Ivoire: Toulepleu - Sa majesté Guidy 5 met toutes les forces vives en mission pour l'hommage au président de la République

Le 13 août prochain, tout le département de Toulepleu va rendre hommage au président de la République pour ses nombreuses actions de développement dans la région.

À la suite de l'annonce faite à Abidjan pour informer la communauté nationale et internationale, Guidy Alain Jérôme, membre de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire pour le compte de Toulepleu, a animé un point-presse le vendredi 22 juillet 2022, pour partager cette importante information aux différentes forces vives mais aussi et surtout demander l'implication de tous pour la réussite de la cérémonie.

Bien avant, il est revenu sur le bienfondé de la cérémonie d'hommage au chef de l'Etat qui se tiendra à la place Alassane Ouattara de Toulepleu. " Il est question d'organiser une journée d'hommage au président de la République. La cérémonie va se tenir le 13 août à la place Alassane Ouattara de Toulepleu. Nous allons célébrer le Président Alassane Ouattara pour ses actions de développement en faveur de Toulepleu et de toute la Côte d'Ivoire. Sous la gouvernance Alassane Ouattara, Toulepleu ne cesse de changer positivement en matière de développement et c'est de cas pour l'ensemble du pays. La route Toulepleu-Binhouin-Zouan Hounien avance bien.

Nous avons à Toulepleu la station de traitement d'eau de Saïbly. Nous avons plusieurs centres de santé. Le département de Toulepleu est à 80% de taux de couverture au niveau de l'électricité. C'est une très bonne chose. Les opérateurs économiques arrivent de plus en plus chez nous. La sécurité est désormais une réalité ici grâce au président de la république. Le plateau technique de l'hôpital de Toulepleu est en cours de renforcement.

Lorsque quelqu'un te fait du bien, tu dois lui dire merci même s'il reste beaucoup à faire. Justement, cette cérémonie sera donc l'occasion de donner nos doléances au président de la république à travers son cadet, le ministre Téné Brahima.

Depuis 2011, le président Alassane Ouattara fait confiance à notre fille, la ministre Anne Désirée Ouloto. C'est une marque de fierté et de confiance. C'est la preuve que le président nous fait confiance. Nous avons la chance d'avoir notre fille au gouvernement. Ce sont nos enfants qui font porter nos voix. Que chacun puisse porter la nouvelle à toutes nos populations de sa localité. La cérémonie d'hommage aura lieu en présence du ministre de la défense Téné Brahima>>, a-t-il annoncé.

Le garant de la tradition du peuple Nhaa- hui a rassuré les populations en indiquant qu'une nouvelle entreprise va achever la route Yoyo-Toulepleu- frontière du Libéria.

<< Pour ce qui est des travaux de bitumage de l'axe Yoya-Toulepleu-frontière du Libéria, les travaux ont connu un temps d'arrêt à l'origine d'un dysfonctionnement au niveau de la première entreprise. Les choses vont reprendre bientôt car une nouvelle entreprise a été trouvée. Nous devons nous mobiliser et sortir massivement pour célébrer le président de la république qui aime Toulepleu. Alassane Ouattara aime Toulepleu et Toulepleu aussi aime Alassane Ouattara>>, a-t-il terminé.

L'ensemble des fils et filles de Toulepleu comptent se mobiliser massivement le 13 août 2022, et ce, sans distinction de parti politique ni de religion , pour célébrer Alassane Ouattara. Par son leadership gagnant, madame la ministre Anne Désirée Ouloto bénéficie du soutien du maire Denis Kah Zion et de plusieurs autres fils et filles membres des autres formations politiques.