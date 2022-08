Cote d'Ivoire: Baccalauréat session 2022 - 30,78 % de taux national de réussite

Les résultats du Baccalauréat session 2022 ont été proclamés hier lundi 25 Juillet sur toute l'étendue du territoire national.

Ces résultats ont surpris plus d'un vu le taux national de réussite de 30,78 % contre 29,24 % en 2021. Un résultat en déphasage avec ce qui se racontait, la veille, sur les réseaux sociaux qui annonçaient une catastrophe collective.

En effet, sur un effectif de 319 847 candidats ayant pris part effectivement à ces examens, 98.464 ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite de 30,78 %. Parmi ces admis, l'on compte 45.857 filles pour 52.589 garçons. Ces chiffres ont été rendus publics par la Directrice des Examens et Concours (DECO), Mariam Dosso Nimaga, lors d'un point-presse animé hier au Plateau.

Elle s'est félicitée de la hausse de 1,54 % enregistrée. Concernant les différents types de baccalauréat, Mme Dosso a signifié que le Bac général a enregistré 31,07 % de réussite ; 27,32% pour le Bac technique et 86,22 % pour le baccalauréat artistique. " Au titre du baccalauréat général, nous notons 52,06% d'admis au Bac série A1, 35,42% au Bac série A2, 75,34% au Bac série C et 23,64% au Bac série D " a-t-elle précisé.

La performance réalisée cette session, a-t-elle relevé, marque déjà un coup d'arrêt au dernier cycle de recul des taux d'admission enclenché depuis la session 2019. " Elle augure surtout de lendemains meilleurs pour l'école ivoirienne, car elle fait apparaitre les premiers fruits de l'engagement public du MENA à promouvoir le mérite et la performance dans la transparence. L'environnement de saine motivation qui s'installe progressivement a conduit les candidats à centrer leurs intérêts sur le travail et à redoubler d'effort ", s'est réjouie la directrice des Examens et Concours.

Il en est de même, a poursuivi Mme Dosso, au niveau des acteurs qui ont, pour la plupart, fait preuve de responsabilité. La fraude, dira-t-elle, a connu un recul significatif cette année malgré les résistances identifiées çà et là qui seront traités conformément à la réglementation en vigueur. Notons que les résultats sont également consultables en ligne sur le site www.men-deco.org.