Soudan: Tenue de Comité de consultation politique Soudano-Russe à Moscou

Khartoum — La 10e session du Comité de Consultation Politique entre les Ministères des Affaires Etrangères de la République du Soudan et de la Fédération de Russie s'est tenue Mercredi dans les bâtiments du Palais d'hôtes du Ministère Russe des Affaires Etrangères, coprésidée par le Sous-Secrétaire du Ministère Soudanais des Affaires Etrangères Ambassadeur Dafa'lla Al-Haj Ali, et le Ministre Russe adjoint des Affaires Etrangères, Mikhail Bogdanov, en présence des délégations des deux pays.

La réunion a passé en revue les moyens de renforcer davantage les relations bilatérales dans les divers domaines politiques, économiques, culturels, éducatifs, de formation et de construction des capacités humaines à travers la reprise et la revitalisation des mécanismes de travail conjoints représentés dans le comité de consultation politique conjoint entre les deux Ministères des Affaires Etrangères et le comité ministériel économique et commercial, dirigé par les Ministres des Minéraux et des Ressources Naturelles des deux pays dans la période à venir.

La réunion a également abordé la complétion des procédures de ratification par les côtés Soudanais et Russe de l'accord exemptant les porteurs de passeports diplomatiques dans les deux pays de visas d'entrée, qui entrera en vigueur dans les prochains jours.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la coopération entre les deux pays au sein des Nations unies et des forums internationaux.

Les développements internes dans les deux pays ont été examinés au cours de la session, où le Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères a donne un briefing sur les développements et la situation politique actuelle au Soudan, et la démarche pour atteindre un accord politique qui conduirait à la période de transition au Soudan et à des élections libres et équitables.

Les parties Soudanaise et Russe ont échangé des vues sur un certain nombre de questions régionales et internationales intéressant les deux pays, ainsi que sur la crise Russo-Ukrainienne, son impact sur le monde et les moyens d'y trouver des solutions pacifiques.