Angola: Elections 2002 - Plus de six mille Angolais votent au Portugal

Lisbonne — Six mille cent dix, c'est le nombre d'Angolais qui devraient voter à Lisbonne, au Portugal, a déclaré mercredi le vice-consul des Communautés d'Angola dans la capitale portugaise, Carlos Santos. Se confiant à l'ANGOP, concernant les préparatifs du 24 août, jour du scrutin au pays, le vice-consul des Communautés d'Angola à Lisbonne a souligné que, sur le nombre mentionné, 51% sont des hommes et 49 femmes âgés de plus de 18 ans. Selon la source, la ville de Lisbonne aura deux bureaux de vote et 10 tables de vote. Les bureaux de vote seront ouverts de 7h00 à 17h00.

Carlos Santos considère que ce temps est suffisant, car toute la structure est en cours d'assemblage afin qu'elle puisse être utilisée de la meilleure façon possible. Le processus ne peut pas prendre plus de cinq minutes, alors tout est fait pour le rendre dynamique et permettre aux gens de circuler au sein du dispositif.

En ce qui concerne les membres des bureaux de vote, il a informé qu'un concours s'est tenu à Lisbonne entre le 23 et le 24 juin dernier, au cours duquel les personnes ont présenté leurs candidatures.

Le processus a été évalué et les listes des 41 sélectionnés, sur les 91 concurrents, ont été récemment publiées.

Les personnes sélectionnées bénéficieront d'une formation en quelques jours pour pouvoir participer au processus. On s'attend à ce que la CNE donne des indications à cet égard, mais il est certain que tout le monde suivra une formation.

Quant au lieu de dépouillement des votes, le responsable a expliqué que le processus se déroulera à Lisbonne, à travers le système que la CNE a créé pour la centrale. "Tout sera fait ici, et le procès-verbal de synthèse envoyé à la CNE", a-t-il expliqué.

Concernant la représentation des partis politiques, il a fait savoir que, jusqu'à présent, seuls deux ont livré les listes de leurs délégués et que les autres sont attendus, qui ont également été communiqués, chaque parti ayant droit à une.

Selon la source, dans la ville de Lisbonne, il y a eu une campagne de mobilisation parmi les communautés, dans le sens où, le 24 août, tout le monde est prêt à voter.