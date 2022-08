Congo-Kinshasa: Campagne d'armement politique et enrôlement des jeunes dans l'armée/MSC - Laurent Batumona face à la jeunesse kinoise ce samedi à la Fikin

L'Autorité Morale du Mouvement de Solidarité pour le Changement, l'Honorable Laurent Batumona, est annoncé à l'esplanade de la Foire Internationale de Kinshasa, dans la commune de Limete, le samedi 6 août 2022 de 11 heures à 16 heures. Diata bawu, comme l'ont surnommé ses inconditionnels, tiendra un meeting dans le cadre de la campagne de sensibilisation, armement patriotique et sensibilisation des jeunes à s'enrôler dans l'armée en plus du soutien aux Forces Armées de la RDC pour sécuriser les frontières du pays.

Le 6 août prochain, à partir de 11 heures, l'Honorable Laurent Batumona, indique sa Cellule de communication, abordera la question des enjeux de la guerre d'agression de la RDC dans sa partie orientale. Il s'attardera, d'abord, sur son appel d'armement patriotique, politique dans le cadre de sa croisade menée auprès des jeunes filles et garçons à s'enrôler massivement dans l'armée afin de sécuriser les frontières congolaises. Ensuite, mutualiser les efforts pour éradiquer définitivement les forces négatives qui distribuent mort et désolation dans l'Est de la RDC.

Il parlera de quelques changements qui sous-tendent cette mobilisation et expliquera comment les hommes en uniforme se sont comportés à travers les formations diverses et à des niveaux divers et ont su faire peur aux pays voisins. Il donnera des amples explications sur cette croisade d'armement patriotique qui, par ailleurs, le conduira dans toutes les provinces de la RDC. Il va rappeler sa position de recommander au gouvernement d'entreprendre un programme visant à former et à équiper une armée capable de maintenir la paix et la sécurité à l'intérieur de la RDC.

Ce sera l'occasion pour lui de réitérer, aux membres de son Parti, le soutien total aux vaillants combattants des Forces Armées de la République Démocratique du Congo et au Commandant Suprême des Fardc, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Il s'est toujours posé la question de savoir comment se fait-il qu'un pays aux dimensions continentales comme la RDC soit envahi, occupé, pillé par des pays de taille lilliputienne comme le Rwanda et Ouganda ainsi que par le Burundi ? Raison pour laquelle, face à la jeunesse, Laurent Batumona, avec son esprit patriotique, va répéter son appel d'enrôlement des jeunes pour servir sous le drapeau.

Homme politique du moment, également leader des Forces Politiques Sociales Alliées à l'UDPS, l'Honorable Batumona, connu pour sa sincérité, sa sociabilité légendaire, son parcours politique ambitieux, ne manquera pas d'épingler la question du processus électoral en RDC. A ce rassemblement du MSC, il expliquera, de manière très claire, aux membres de son parti et à ses partenaires pourquoi il faut soutenir le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et comment ses actions façonnent le monde et constituent une base de succès pour les années à venir.

Laurent Batumona s'exprimera sur la vie chère, sans oublier d'éclairer la lanterne sur l'amoindrissement du panier de la ménagère. Il va s'appesantir sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a provoqué une crise alimentaire non seulement en RDC, mais aussi partout ailleurs. Il va éclairer l'opinion sur ce qu'il a toujours estimé que la guerre en Ukraine a aggravé l'insécurité alimentaire dans notre pays en raison de la hausse des prix.

Ce, conflit a-t-il souvent expliqué, a interrompu l'approvisionnement des ports ukrainiens, qui exportaient autrefois de grandes quantités d'huile de cuisson ainsi que des céréales telles que le maïs et le blé ; ceci a réduit l'offre mondiale et provoqué une flambée des prix des produits de substitution.

En RDC, dira-t-il, il y a suffisamment de nourriture, à condition d'agir à l'unissons. C'est ainsi que, lorsqu'il sensibilise les jeunes à s'enrôler dans l'armée, c'est entre autres, pour les utiliser dans l'agriculture. Il va prévenir, comme il l'a fait ce dernier temps, que si nous ne résolvons pas ce problème aujourd'hui, nous serons confrontés au spectre d'une pénurie alimentaire mondiale dans les mois à venir. C'est pourquoi, n'a-t-il cessé d'expliquer, il faut un retour à la terre.