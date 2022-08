Congo-Kinshasa: Christian Kitungwa - " La gestion de Julie Ngungwa compromet la réélection du Chef de l'Etat en 2023 à Tanganyika "

En tant que acteur politique et notable de la province de Tanganyika, Christian Kitungwa a, au cours d'un point de presse organisé ce mercredi 3 août 2023 au CEPAS, révélé les actes qui justifient ce qu'il appelle " l'ingouvernabilité " de sa Province. Ne voulant pas que l'implosion arrive dans sa province natale, Christian Kitungwa a décortiqué plusieurs points lancinants qui constituent un danger permanent pour le maintien, entre autres, de la bonne gouvernance, de la paix et de la cohésion au sein de l'Union Sacrée dans la gestion de la province de Tanganyika.

Les méandres d'un positionnement politique

Pour Christian Kitungwa, les actes posés par l'actuel Gouverneur Julie Ngungwa, démontrent, à ciel ouvert, la continuité de la Kabilie pour cracher sur l'Union sacrée qui est une vision du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. Et parmi les indices, Christian Kitungwa révèle que Mme le Gouverneur Julie Ngungwa a commencé, dès la prise de ses fonctions, par déstabiliser le bureau de l'assemblée provinciale qui est en majorité constitué par les membres de l'Union Sacrée. Cela, en initiant, via les Députés provinciaux du FCC, des pétitions contre les membres de l'Assemblée provinciale. Comme pour dire que Mme le Gouverneur, élue pour le compte de l'UDPS au deuxième tour, a décidé de fragiliser le bureau de l'assemblée provinciale pour défier l'Union Sacrée.

Plus loin, indique ce notable du Tanganyika, elle a défié le ministre de l'intérieur qui l'aurait invité pour des explications claires quant à la gestion de la crise au niveau du bureau de l'Assemblée provinciale qui, finalement, a divisé cet organe en deux camps. C'est-à-dire, le camp l'Union sacrée et celui imposé par Mme le Gouverneur.

"Tout a commencé aux élections des Gouverneurs et Vice-Gouverneurs où nous avions constaté une situation particulière de deux candidatures sur la liste de l'Union sacrée. Parce qu'il y avait des rapports des forces des tout-puissants autour du Président de la République qui s'imposaient dans le choix des candidats. C'est le cas de Mme Julie Ngungwa qui a été parrainée par le Dircab du Chef de l'Etat, M. Guylain Nyembo qui s'était imposé. Et, Mme Julie Ngungwa a été élue avec 14 voix dont 12 du FCC et 2 de l'Union sacrée", a révélé M. Christian Kitungwa.

Ce dernier a souligné qu'il n'a jamais mâché ses mots pour dénoncer la Kabilie émaillée de l'incompétence dans la gestion de la province de Tanganyika. Ce qui lui a coûté des poursuites judiciaires et tant d'autres manœuvres de l'intolérance politique pour son franc-parler. Et pourtant, il se fait la voix des voix avec tous les riques.

Insubordination

Outre la déstabilisation du bureau de l'assemblée provinciale de Tanganyika, Mme le Gouverneur a une fois démontré son ingouvernabilité dans le dossier de l'université de Kalemie où elle a cherché à s'interposer sur les arrêtés du ministre de l'ESU, en intimant l'ordre au recteur pour reconduire ses proches collaborateurs qui ont été mis à l'écart sur la gestion de cette Université. A cause de cette ingérence, les grèves, marches des étudiants et tant d'autres échauffourées s'en étaient suivis.

Bref, Kitungwa martèle que ce sont des actes posés par le Gouverneur qui démontrent l'insubordination, l'ingouvernabilité et l'incompétence. Aussi, indique-t-il, Mme le Gouverneur ne rend compte qu'à son parrain Guylain Nyembo. Car, elle est soutenue par la Dynamique Guylain Nyembo qui se comporte en parti politique pour s'ériger contre toutes les dénonciations de la mégestion de Mme Julie Ngungwa.

Une série de plaintes contre Julie Ngungwa

"Nous sommes ici parce qu'il y a un congolais qui a décidé d'amener Mme le Gouverneur en justice à cause des faits constatés qu'elle a été condamnée mais, elle n'avait pas renseigné dans son dossier déposé à la CENI qu'elle avait été plusieurs fois arrêtée pour des faits d'escroquerie, détournement et usage de faux. Elle fut placée sous mandat d'arrêt provisoire par le parquet général de Lubumbashi en date du 10 mars 2014. Et le numéro du dossier est : RMP 3943/PG025/MMK. Il y a une litanie de dossiers judiciaires qui ternissent son casier judiciaire", a précisé Christian Kitungwa.

Et d'ajouter, dans sa casquestte de coordonateur provincial de l'Union sacrée/Tanganyika, que si Mme Julie Ngungwa continue avec une telle gestion de la province, elle risque de compromettre la réélection du Chef de l'Etat dans la province de Tanganyika en 2023. Sur ce,il invite toutes les femmes de Tanganyika à marcher contre Mme Julie Ngungwa qui jette de l'opprobre sur l'image de la femme. Aussi, il exhorte le Dircab du Chef de l'Etat, M. Guylain Nyemboa, de se rebiffer pour proposer un autre candidat à la place de Mme Julie Ngungwa. Etant donné que cette dernière a un casier judiciaire très tâcheté.