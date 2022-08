Congo-Kinshasa: En marge de la commémoration de la journée des parents et des morts/UDPS - Augustin Kabuya rend hommage et célèbre Etienne Tshisekedi

Le Secrétaire Général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabuya, s'est rendu mardi 2 août 2022 au mausolée de Feu Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, dans la commune de la N'Sele. Cette visite sur la tombe du sphinx de Limete s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée des parents et des morts qui a lieu le 1er août de chaque année. Accompagné de toutes les structures de base du parti, le Muana Bute du Chef s'est recueilli quelques minutes devant la tombe de son leader idéologique, avant de prononcer son mot du jour. Il a, en effet, martelé à l'occasion sur l'unité du parti et l'engagement pour la poursuite de la vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi.

Sur le lieu, le numéro un du parti au pouvoir a médité pendant quelques minutes devant la tombe de son leader doctrinal, Etienne Tshisekedi, à qui il a d'ailleurs rendu un vibrant hommage pour le combat qu'il n'a cessé de mener pour le pays tout entier jusqu'à sa mort.

"Il fallait qu'on se rencontre ici hier, le premier août. Mais, comme ça n'a pas été le cas, c'est pour cela que j'ai préféré que l'on vienne tous ici au mausolée devant la tombe de notre père fondateur, Etienne Tshisekedi wa Mulumba", a indiqué Augustin Kabuya.

Comme il est de coutume en ce jour du le 1er août, le secrétaire général de l'UDPS et son équipe ont mis la propreté sur le lieu où repose pour l'éternité le lider maximo. Il a commencé par le remplacement des drapeaux du parti et autres insignes se trouvant sur le lieu, avant d'aller reprendre son allocution.

Appel à l'unité

C'était aussi une occasion pour cet homme qui redore l'image de l'UDPS et incarne le renouveau du parti au pouvoir de prêcher l'unité au sein de celui-ci, ainsi pour bien honorer la mémoire d'Etienne Tshisekedi qui a toujours privilégié, durant son périple politique, la démocratie et l'unité au sein du parti et au niveau du pays.

"Personne ne pouvait s'imaginer qu'un jour Etienne Tshisekedi puisse se retrouver enterré dans un tel endroit. Tout ça parce qu'il a bien mené son combat, et nous a laissé le parti. Nous devons continuer avec ce qu'il a laissé et ne pas cracher sur sa mémoire. Mettons de côté tout ce qui nous divise et regardons tous dans une même direction pour donner un second mandat au Chef de l'Etat", s'est adressé Augustin Kabuya aux présidents de toutes les quatre fédérations du parti de la ville-province de Kinshasa. Et de poursuivre,

"Les ennemis vont profiter de vos querelles pour vous diviser, pour qu'ils règnent à votre détriment".

Après le speech du numéro 1 de l'exécutif du parti, arriva le moment pour tout le monde présent sur le lieu d'aller se recueillir devant la tombe de l'opposant radical. Tous à tour de rôle, c'était d'abord la ligue des femmes du parti d'aller s'incliner devant la tombe du Dr Etienne Tshisekedi en signe d'hommage et de respect, puis de la ligue des jeunes, des présidents fédéraux et tous les membres de la fédération, les président sectionnaires et tous les comités, avant de clôturer par la communauté Nteke de l'Udps, représentée par son président Franck Mbo.