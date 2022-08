Congo-Kinshasa: Nouvellement élue à la tête de la Province de Tanganyika - Julie Ngungwa déférée devant la Cour de Cassation !

*"A partir du moment où Mme Julie Ngungwa Mwayuma a été élue sur fond des faux en écriture, il appartient au Procureur Général de la Cour de Cassation, ici, à Kinshasa/Gombe, de se saisir de ce dossier pour que, conformément à la loi pénale de la RDC, elle réponde de ses actes", rappelle, dans une plainte datée du 29 juillet 2022, Me Richard Matuli, l'un des Avocats de M. Tshimanga Ngandu Guelord, l'un des Plaignants.

Pour rappel, à la suite d'une "plainte initiée, en son temps, par la société BRASIMBA, le Parquet Général de Lubumbashi (dans son dossier RFFA/RMP.2010/PG.025/MMK/2012) avait déféré Madame Ngungwa Mwayuma Julie devant le Tribunal de paix de Kamalondo qui, après jugement, la condamnera en 2012 à 18 mois de servitude pénale principale pour escroquerie, faux et usage de faux lorsqu'elle se livrait à des livraisons frauduleuses des produits BRASIMBA. Ainsi, Madame Ngungwa Mwayuma Julie fera-t-elle la prison.

En date du 10 mars 2014, cette dernière va encore être arrêtée par le même Parquet Général de Lubumbashi (voir mandat RMP 3943/PG.025/MMK) qui la poursuivait sur la même plainte de la BRASIMBA SA, pour faux et usage de faux. Plus tard, le 6 mai 2022, elle sera même élue Gouverneure de la Province du Tanganyika alors qu'elle n'avait pas renseigné dans son dossier de candidature déposée à la Commission Electorale Nationale Indépendante qu'elle avait déjà été pénalement condamnée et arrêtée plus d'une fois pour des faits d'escroquerie et de faux et usage de faux.

Il se trouve, dès lors, que le dossier de candidature (dont le casier judiciaire ainsi que le certificat de bonne vie et mœurs) ainsi déposé par Mme Julie Ngungwa à la Commission Electorale Nationale Indépendante pour son élection au poste de Gouverneur de la Province du Tanganyika contiendrait des mentions fausses. Donc, la précitée aurait délibérément menti sur les conditions substantielles de son éligibilité touchant, par conséquent, à son casier judiciaire ainsi qu'à sa conduite et ses mœurs", renseigne, enfin, le même Avocat, dans cette même nouvelle plainte adressée au Procureur Général près la Cour de Cassation à Kinshasa/Gombe.