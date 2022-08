Ile Maurice: Relations industrielles - Le secteur portuaire en ébullition

Grève, manifestation et nomination. C'est ce qui anime le secteur portuaire depuis quelques jours. En effet, la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL) et la Mauritius Ports Authority (MPA) sont sur le qui-vive. D'un côté, le rapport salarial est décrié et, de l'autre, il est attendu depuis bientôt deux ans.

Au niveau de la CHCL, la tension est retombée un peu depuis samedi, soit à l'annonce d'un nouveau chairman, en la personne de Menon Munien. C'est surtout grâce à la mise en veilleuse des décisions unilatérales imposées depuis quelque temps, et à l'intervention du Prime Minister's Office (PMO) dans le litige sur les accords collectifs.

Les syndicats sont catégoriques : c'est sur les bases de l'accord collectif de 2016 que les négociations doivent débuter. D'ailleurs, une lettre en date du 28 juillet envoyé au PMO lance un ultimatum pour commencer les négociations dans dix jours au plus tard.

Gérard Bertrand, négociateur syndical de la Port-Louis Maritime Employees Association (PLMEA), estime que le rapport salarial a provoqué une démotivation des employés qui craignent de perdre tous les acquis des accords collectifs successifs. Si les négociations ne reprennent pas, la PLMEA menace de déclarer litige, soit un deadlock dans les négociations, auprès de la Commission Conciliation et Médiation, ce qui mènerait vers un vote pour la grève au sein de la CHCL.

Une des conséquences de ce litige est le temps d'attente des bateaux et la productivité de la CHCL qui pâtit depuis le début des hostilités. Gerard Bertrand demande de la patience aux opérateurs portuaires, soutenant que la situation retournera à la normale une fois les négociations conclues.

C'est aussi le branlebas au sein de la MPA. Depuis deux ans, le Maritime Transport and Port Employees Unionn réclame la publication du rapport salarial, ce qui n'a pas été fait jusqu'ici. Or, le syndicat prévoit une manifestation le 25 août pour réclamer la publication de ce rapport dans les plus brefs délais. Ce docu- ment, selon nos renseignements, serait au bureau du Premier ministre.

La MPA se retrouve avec un conseil d'administration sans président et sans directeur général titulaire.