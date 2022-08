Ile Maurice: Opposition - La manifestation du 12 août maintenue

La manifestation que doit tenir l'opposition parlementaire et extra-parlementaire et d'autres forces vives aura bien lieu le vendredi 12 août. C'est ce que nous a confirmé le président du Parti travailliste (PTr), Patrick Assirvaden, hier après-midi. Il a communiqué l'itinéraire qu'emprunteront les manifestants ce jour-là à la police, hier matin. Cette manifestation débutera à 10 h 30 devant la municipalité de Port-Louis. Le feu vert de la police est attendu dans les heures qui viennent.

Le PTr se lance dans une série de rencontres avec des représentants des partis politiques extraparlementaires, des organisations civiques de même que des organisations non gouvernementales dès cet après-midi. Une rencontre est prévue entre des dirigeants du PTr et ses représentants aux Salines. D'autres réunions sont prévues dans les villes et villages dans les jours à venir.

Par ailleurs, le président rouge a indiqué qu'il a conversé avec Navin Ramgoolam dans le courant de la journée d'hier et que ce dernier se sent en grande forme. Il est prêt à renouer avec ses activités incessamment.

Farhad Aumeer, qui a été l'un des médecins au chevet de Navin Ramgoolam mardi, a indiqué que le leader du PTr souffrait d'une gastro-entérite. Il a été mis sous observation pendant la journée et la soirée de mardi et il s'en est vite remis. Il a regagné son domicile, hier matin. Il est en pleine forme et reprendra vite ses activités politiques, a confirmé le médecin.