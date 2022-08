Ile Maurice: Jeux du Commonwealth|Judo - L'argent pour Feuillet, le bronze pour Perrine

Après Christiane Legentil, lundi 1er août, deux autres judokas mauriciens sont montés sur le podium, hier, mercredi 3 août, au cours de la troisième et ultime journée de compétition, comptant pour les Jeux du Commonwealth, à Birmingham en Angleterre. Rémi Feuillet a décroché l'argent chez les -90 kg et Sébastien Perrine le bronze chez les +100kg.

On le disait, dans notre papier de présentation, qu'il partait avec de bonnes chances. Et cela s'est avéré. Rémi Feuillet, le médaillé d'argent, est tombé en finale face à l'Anglais Jamal Petgrave. Non sans avoir tout donné, comme à son habitude. Il y avait, chez les -90 kg, seulement une petite poule de judokas, soit six. Mais, très compétitive. Abordant la compétition avec le statut de tête de série numéro un, grâce à sa 38e place au tableau mondial, Feuillet a débuté directement en demi et remporta son duel face à l'Australien Harrison Cassar.

Certes, on aurait tous aimé le voir en or. Il aurait ainsi écrit l'histoire du judo et du sport local. Mais, à ce niveau, un podium vaut cher. Très cher. On dit donc un grand bravo à Rémi Feuillet pour sa performance.

Bravo également à Sébastien Perrine, l'autre combattant mauricien médaillé. Lui a pris le bronze chez les +100kg. Il a remporté la petite finale face à l'Ecossais Andrew McWatt. Perrine avait débuté son tournoi avec une victoire en quarts de finale face au Kenyan Kalvin Afude. En demi-finale, il s'inclina contre le Néo-Zélandais Kody Andrews. Mais, heureusement, il se rattrapa fort bien dans le match pour la 3e place.

Tracy Durhone, notre représentante chez les +78 kg a, elle, terminé le tournoi à la 7e place. Entrée en action aux 8èmes des finales, elle s'imposait contre la Sri Lankaise, Hiruni Imesha Withana pour se hisser aux quarts. Son adversaire, l'Indienne Tulika Maan se montra, cependant, trop forte pour elle lors de ceux-ci. Tracy Durhone subissait un 2e échec dans le combat de repêchage face à Gabriella Wood, du Trinidad et Tobago.

Deux matchs, deux défaites. Voilà le bilan de Franceska Agathe, engagée chez les -78 kg, pour sa toute première participation à un tournoi d'envergure. Elle ouvra son tournoi sur un revers contre la Galloise Natalie Powell. Repêchée, elle ne put faire mieux, subissant la loi de la Camérounaise Sophina Ayuk Otay Arrey.

Quant à Hansley Adonis qui défendait nos couleurs en -100 kg, il quitta le tournoi après un unique duel, perdu face au Fidjien Tevita Takayawa.

Au final, l'équipe mauricienne de judo, qui était composée de huit judokas, remporte trois médailles aux Jeux de Birmingham 2022. Deux bronzes (Legentil et Perrine) et une en argent (Feuillet). Bilan satisfaisant !