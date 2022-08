Algérie: Journée nationale de l'Armée - Les résultats de développement des capacités de défense sont évidents à travers la sécurité régnant au pays

Alger — Le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a affirmé, mercredi, à la veille de la célébration de la Journée nationale de l'ANP, que les résultats de développement des capacités de défense nationale et leur disponibilité opérationnelle étaient désormais évidents à travers "la quiétude et la sécurité qui marquent le climat général en l'Algérie, en dépit d'un contexte international incertain".

Dans un message de vœux adressé aux officiers, sous-officiers, hommes de rang et personnels civils de l'ANP à l'occasion de la célébration de cette journée nationale célébrée le 4 août de chaque année, le Général d'Armée Saïd Chanegriha a soutenu que l'ANP avait poursuivi ses efforts pour "le renforcement et le développement des capacités du système national de défense et sa disponibilité opérationnelle, avec toutes les exigences en matière de formation des hommes et de possession des armes, des équipements et des techniques de pointe, dans le cadre d'une vision prospective", relevant que les résultats de ces démarches sont désormais "évidents sur le terrain à travers la quiétude et la sécurité qui marquent le climat général dans notre pays en dépit d'un contexte international incertain dans notre espace régional et même à l'international".

Le Chef d'Etat-Major de l'ANP a qualifié, par ailleurs, cette journée d'"occasion très chère, durant laquelle nous nous inclinons avec déférence devant les sacrifices des braves enfants de l'Algérie, en tout temps et lieu, et renouvelons le serment à suivre leur pas et à préserver leur legs en déployant tous les efforts nécessaires pour défendre âprement notre pays et son unité territoriale".

"Cette journée nationale n'est pas seulement une fête pour l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), mais également une fête pour tous les Algériens, qui célèbrent leurs enfants engagés dans les rangs de l'institution militaire. Il s'agit aussi d'un hommage rendu par l'Algérie à ses hommes qui l'ont servi avec honneur et abnégation et qui se sont sacrifiés pour que notre pays reste debout", a-t-il poursuivi.

A l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'ANP pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante, instituée par le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, le Général d'Armée Saïd Chanegriha a exprimé à l'ensemble des officiers, sous-officiers, hommes de rang et personnels civils de l'ANP ses "chaleureuses félicitations et vœux, les meilleurs, de réussite dans leur vie professionnelle et familiale, priant Allah le tout puissant de leur accorder ainsi qu'à leurs familles et proches, santé, bonheur et bien-être".

Rappelant la conversion de l'Armée de libération nationale (ALN) en Armée nationale populaire (ANP), le 4 août 1962, le Général d'Armée Saïd Chanegriha a affirmé que cette date a été "pour notre Armée le point de départ d'un long parcours vers la réalisation d'acquis indéniables à tous les niveaux et dans tous les domaines, notamment sa contribution efficace dans l'édification des fondements de l'Etat algérien indépendant, la défense de la souveraineté et la sécurité territoriale du pays contre les dangers et les menaces, puis la lutte contre le terrorisme barbare en y extirpant les racines en toute confiance et avec bravoure".

"Tout en renouvelant mes sincères vœux à tous les membres de l'ANP stationnés dans l'ensemble du territoire national, je les appelle à fournir davantage d'efforts pour assurer la sécurité et la stabilité à notre peuple et pays, et à se recueillir à la mémoire de nos vaillants Chouhada et martyrs du devoir national", a conclu le Général d'Armée Saïd Chanegriha.