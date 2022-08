Cameroun: Le Manifeste du Médiateur Universel sur les exilés sans foi ni loi

Chaque personne est libre, libre de ses mouvements, libre d'esprit et de corps, libre de toute contrainte ainsi que de toute attache, si sa volonté parfaite, effective et profonde, est de quitter sa famille, de quitter son pays, de prendre une autre nationalité et de s'établir dans le lieu de son choix partout sur la planète. Mais quand on prend une telle décision, il reste à l'assumer, à accepter les conséquences et les implications de toutes natures, sans réserves ni mensonges ni entourloupes.

Il est devenu courant, obéissant à une vieille pratique que l'on croyait dépassée depuis ce que nous avons appelé " les années de braise ", d'entendre des sons provenant de l'au-delà de nos frontières, concernant des compatriotes qui usent, abusent et s'usent de mille arguments fallacieux pour obtenir la pitié et la compassion des services d'immigration. Certains, nombreux, ont souvent minutieusement préparé la roublardise, en commettant avec la complicité des journalistes véreux, des articles de presse sur de prétendues tortures, avis de recherches, convocations et autres sensées émaner des services de sécurité. Nous ne citerons pas quelques-uns trop connus, ni leurs semblables et soutiens restés au pays qui trament des complots incendiaires

Le MPDR dénonce avec la plus grande fermeté, ces errements indignes et lâches, cupides et insensés qui à l'analyse, trahissent des turpitudes inacceptables cousues de hontes et de trahisons multiples.

Le MPDR comprend comme l'indique l'introduction morale du présent manifeste, que chacun se sent libre de s'en aller voire de renoncer à sa nationalité, à son passeport et jusqu'à son acte de naissance, mais personne n'a le droit de travestir l'image du Cameroun ni de porter atteinte par des tissus des mensonges mal colorés, à notre honneur, à notre nom ainsi qu'à notre intégrité.

Le MPDR déclare, que le Cameroun n'est ni le ciel ni la plage de rêve de tous les bonheurs, ce qu'aucun pays ne saurait du reste se targuer d'être. Mais le Cameroun reste le Cameroun, avec un peuple, une fierté, une histoire, un destin et des richesses extraordinaires, ses problèmes et ses défaillances que ses filles et ses fils, sont appelés à assumer, à corriger au besoin.

Le MPDR regrette vivement ces comportements que rien en réalité ne justifie, et exhorte tous et chacun à se pourvoir autrement, à supporter les affres de l'expatriation, mais à garder la foi, le cœur et l'amour pour la terre natale, la terre des ancêtres, la terre qui les a vu naître ou vu leurs parents naître. Les portes de la Patrie, de la maison Cameroun sont en permanence ouvertes pour ses enfants sans exception.

Le MPDR exhorte en retour le gouvernement, à finaliser dans les brefs délais la loi sur la reconnaissance de la double nationalité, et par ailleurs à tout mettre en œuvre pour créer effectivement un cadre d'accueil plus favorable de même que des instruments appropriés pour les compatriotes qui rentrent au pays. Deux orientations au moins sont indispensables, à savoir la création d'un Département ministériel chargé de la diaspora, et la sécurisation des titres fonciers pour garantir la protection des investissements.

Trop de drames et de déceptions surviennent à la suite des manipulations des transactions foncières avec la passivité ou la complaisance des pouvoirs publics. Trop de rêves de nos compatriotes ont été ainsi brisés, leurs investissements perdus, les poussant sans doute à des positions non préméditées./.