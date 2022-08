Afrique: " Renards de surface "

Dans le furieux débat sur la prestation de l'équipe nationale, l'actuel sélectionneur des locaux apportait une précision de taille au terme de la rencontre amicale disputée à Brazzaville par les Diables rouges face aux Léopards de la République démocratique du Congo, dans le cadre des préparatifs des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations.

" Les joueurs congolais ne savent pas marquer les buts " est un point de vue de Jean Elie Ngoya qui en dit long sur le manque d'efficacité des attaquants du onze national devant les buts adverses. Un problème de plus pour les sélections du Congo déjà fragilisées par l'inconstance des athlètes dans les différentes catégories. Les approximations devenant comme une étiquette qui leur colle à la peau ont été, dans la plupart des cas, à l'origine des contre-performances des Diables rouges dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations.

L'objectif premier dans un match consiste bien sûr à marquer plus de buts que l'adversaire. Cette option passe par des qualités techniques des joueurs mais aussi par un bon placement, un timing adapté et une volonté sans faille de faire la différence. La vérité est que depuis plusieurs années les sélections congolaises ont perdu des joueurs que l'on qualifiait de " renards de surface ". Des attaquants qui autrefois s'illustraient par leur adresse et leur réalisme pour faire seul la différence au cours des matches.

Avouons que les Diables rouges ne possèdent plus les arguments solides devant leurs challengers à cause d'un problème entier dont la solution ne viendra que par des séances spécifiques et de perfectionnement devant les buts. L'efficacité offensive tant recherchée demande beaucoup de répétitions à l'entraînement et de la patience. Ainsi les perles rares une fois retrouvées permettront à la sélection d'être prête à toutes les conquêtes.