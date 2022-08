Afrique de l'Est: Santé - Rwanda choisi pour accueillir l'Agence africaine des médicaments

Le Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) a voté le Rwanda pour accueillir la nouvelle Agence africaine des médicaments (AMA), lors de ses réunions de coordination semestrielles qui se sont tenues en Zambie. L'AMA est une agence de santé spécialisée de l'UA chargée d'améliorer l'harmonisation réglementaire des médicaments, y compris dans le domaine de la fabrication pharmaceutique, dont le but est d'améliorer l'accès aux médicaments de qualité garantie en Afrique.

Il s'agit de la deuxième agence de santé intercontinentale de l'UA, après les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CACPM), hébergés en Éthiopie. L'Algérie, l'Égypte, le Maroc, la Tanzanie, la Tunisie, l'Ouganda et le Zimbabwe s'étaient également proposés pour accueillir l'AMA. L'UA espère que l'Agence africaine des médicments aidera l'Afrique à réduire sa dépendance à l'égard d'autres pays pour sa sécurité sanitaire.

Actuellement, les pays africains importent plus de 70% des médicaments, vaccins et autres produits de santé. Adoptée en 2019 par les chefs d'Etat et l'UA, l'AMA a atteint le seuil de 15 pays en octobre 2021, ce qui a permis d'entamer le processus d'opérationnalisation.

Contrairement au CDC Afrique, qui s'est concrétisé par un statut de l'assemblée de l'UA, l'AMA ne servira pas directement les pays qui l'ont ratifié, ce qui est problématique en raison des frontières poreuses sur le continent qui permettent aux médicaments de mauvaise qualité de circuler entre les pays. Pour cette raison, il y a une pression continue pour que plus de pays ratifient le traité. L'AMA peut également travailler avec un plus large éventail de pays, par exemple en travaillant avec les communautés économiques régionales.

L'UA avait invité les pays à soumettre des propositions pour accueillir l'AMA en tenant compte de facteurs, tels que la sécurité, la disponibilité de logements, la qualité de la scolarisation, l'accès et la capacité des soins de santé et la facilité de déplacement. Une équipe technique a fait le tour des pays pendant deux mois pour évaluer l'aptitude des pays à accueillir l'agence sur la base des critères fixés par l'UA pour ses institutions en 2007.

En réponse de la nouvelle, Peter Kamalingin, le directeur panafricain d'Oxfam, a exhorté l'UA à accélérer l'opérationnalisation de l'AMA et à s'assurer qu'elle n'est pas redevable aux sociétés et pays pharmaceutiques riches et puissants. Le Rwanda a récemment été choisi pour une variété de grandes initiatives de santé.

Fin juin, BioNTech a inauguré la construction d'une usine de fabrication de vaccins à ARN messager dans le pays. La Banque africaine de développement a également annoncé récemment que la nouvelle Fondation africaine pour la technologie pharmaceutique sera accueillie par le Rwanda. Suite à la décision du Rwanda, l'UA doit maintenant mettre en place le conseil d'administration, mobiliser des ressources, nommer un directeur général et établir des règles pour la nouvelle agence.