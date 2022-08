Tunisie: ESS | Le groupe prend forme - L'Etoile en toute quiétude

Les entraînements se poursuivent à l'Etoile en attendant le retour des internationaux U20. Tout sourire, le tandem Rouatbi-Ghézal veille et s'active du côté du centre d'entraînement étoilé où les joueurs sont à pied d'œuvre, en attendant impatiemment la nouvelle saison qui s'annonce bien plus calme et sereine que sa devancière. A défaut d'enjeu majeur, la recomposition du puzzle de joueurs avec harmonie sera la clé du renouveau. L'ère de la reconstruction a donc sonné à Boujaâfar. Pour l'heure, la vie de groupe reprend sereinement. Le rythme des entraînements va crescendo au fil des jours, au cours de cette deuxième semaine d'exercices pour que le groupe de joueurs reprennent goût au terrain.

On a même vu à l'œuvre Seïf Ghézal donner des consignes aux siens comme pour couper court aux rumeurs qui ont tôt fait d'annoncer son départ précipité et sans motif. Voilà pour le volet du staff technique où tout est en ordre de marche et rien ne semble perturber cette nouvelle dynamique que tente de mettre en place le nouveau tandem d'entraîneurs qui a pris l'équipe en toute fin de saison passée. Maintenant est-ce que c'est un travail dans la continuité qui s'opère ou le club devra-t-il progressivement songer à faire appel à un entraîneur de renom?

Rien ne filtre pour le moment à ce sujet, alors qu'il y a quelques semaines, les noms de Bertrand Marchand, reparti pour un tour au Club Africain, ou Faouzi Benzarti, apprécié au Maroc depuis une décennie, n'ont pu se mettre à la disposition du club sahélien malgré son attrait sportif global... Revenons au sujet de l'heure maintenant pour rappeler combien la période des transferts sera déterminante pour jauger de la qualité de l'effectif de l'Etoile entre départs et arrivées...

La petite " saignée " de départs que l'on a évoquée n'est pas pour arranger les choses. Tout dépendra de la qualité des renforts en retour (si possible et autorisés par les instances, bien entendu). Et là, Hamdi Nagguez qui vient d'empocher le gros lot, suite à son ancien passage en Arabie saoudite, serait prêt à dégraisser sa masse salariale pour rejouer avec son club de cœur. On pense également à Kechrida, Abdennour et même Firas Belarbi qui brille aux Emirats pour renforcer l'effectif. L'ambiance collective est donc saine et il n'y a pas de tension entre les joueurs qui ont démarré les activités de pré-saison.

Ambiance sereine

En début de semaine, l'on a assisté à une séance d'entraînement au stade Mhamed-Maârouf. Hormis les jeunes, seuls Yassine Chikhaoui, Iheb Msakni et Balbouli étaient à l'œuvre parmi les cadres de l'équipe. Même le pensionnaire d'Umm Salal au Qatar, Aymen Abdennour, s'est entraîné avec le groupe, sans que cela ne signifie, pour autant, un retour au bercail, vœu pieux des supporters qui ont assisté à la séance, bravant ainsi la canicule. En attendant, Mohamed Dhaoui alias " Christo " et Raki Aouani seront bientôt de retour de l'expédition de la Coupe Arabe U20 et constitueront ainsi un apport offensif précieux.

Forcément, le chapitre des bonnes nouvelles ne s'arrête pas là. Et en l'état, il semble que le préparateur physique, Mehdi Haj Amor, qui a obtenu le maintien avec l'ES Hammam-Sousse, effectue un travail appréciable pour soigner à terme la masse musculaire des joueurs, du moins de l'avis des fans présents sur place. L'Etoile Sportive du Sahel est à la croisée des chemins. L'intersaison en cours sera longue et harassante pour des joueurs qui ont tout à prouver, notamment lors des parties amicales prévues du côté du centre sportif de Hammam-Bourguiba.