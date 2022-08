Madagascar: Dojo national - Le judo et l'haltérophilie dans les sous gradins de Mahamasina

Plusieurs fédérations ont haussé le ton sur la question de dojo national et de site d'entraînements après les travaux de rénovation du Stade Barea à Mahamasina. " Nous ne disposons plus de dojo et les athlètes ont du mal à trouver un lieu pour s'entraîner.

Comme vous êtes des sportifs, nous vous demandons de voir de près cette situation surtout en vue des Jeux des Îles de l'Océan Indien en 2023 ", a lancé Harinelina Randriamanarivo, président de la Fédération malgache d'haltérophilie.

L'appel des sportifs et des fédérations a été entendu par le chef de l'Etat, Andry Rajoelina. " En partant d'ici, vous pourrez voir avec les responsables au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports dans les sous gradins de Mahamasina l'aménagement de vos dojo nationaux. Le judo et l'haltérophilie méritent d'avoir des sites dignes de leur performance ", a répondu le président de la République.