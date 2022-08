Madagascar: Antsika hisôma an-dakoro - Rendez-vous les 18 et 19 août prochains

Enfants et jeunes à partir de 10 jusqu'à 35 ans pourront se familiariser avec les jeux traditionnels malgaches très bientôt. En effet, l'événement " Antsika hisôma an-dakoro " revient en force les 18 et 19 août prochains.

Au programme, des jeux de sociétés tels que le katro, les échecs et le fanorona, auxquels les jeunes visiteurs pourront participer librement. Des matchs de football à 7 utilisant les traditionnels ballons en sachet sont également prévus. Ceux qui veulent y jouer devront cependant s'inscrire en équipe mixte de 7 personnes âgées de 10 à 14 ans à l'IKM Antsahavola pour pouvoir y participer. Un concours en relais sur un parcours composé de plusieurs disciplines est également ouvert aux équipes de 6 personnes de plus de 16 ans.

Les diverses animations ne seront pas en reste : outre les prestations de slam des artistes de Madagaslam et de danses chorégraphiées par la compagnie Rabefidihy, les jeunes auront l'opportunité de s'initier aux déclamations de poèmes et profiter de l'ambiance mystérieuse et palpitante des contes malgaches. Enfin, un défilé des coqs spécialement élevé pour le combat qui feront également des démonstrations.

L'événement initié par le centre culturel malgache Ivon-toeran'ny Kolontsaina Malagasy (IKM) depuis 9 ans déjà, sera organisé conjointement avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, et la Fédération malgache des combats de coqs pour cette édition. Ces deux jours de jeux à visée éducative et ludique se dérouleront à l'ANS Ampefiloha cette fois-ci.

En rappel, ces journées dédiées aux jeux éducatifs sont organisées à l'occasion de la fête de l'Indépendance, durant les grandes vacances et pendant la période de Noël chaque année par l'IKM. L'objectif étant de remettre au goût du jour les jeux traditionnels malgaches mais également de donner l'occasion aux jeunes en mal de loisirs ou n'ayant pas pu aller en vacances de s'amuser et de marquer de souvenirs inoubliables leur période de vacances scolaires.

L'événement est libre d'accès. Des prix et des kits scolaires seront décernés aux participants.