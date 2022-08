Madagascar: Omnisports - Des primes et des décorations pour sept sportifs

Cinq Chevaliers de l'ordre de mérite de Madagascar et trois ordres de mérite sportifs ont été décernés à six athlètes médaillés aux Championnats d'Afrique, à deux directeurs techniques nationaux et un coach.

L'attente a payé. Après leurs efforts aux championnats d'Afrique, les athlètes médaillés ont été récompensés par l'Etat. " Vous avez porté haut l'honneur du pays. Ces résultats sont le fruit d'un travail acharné, de vos efforts et de vos sacrifices. Vous êtes la fierté de la Nation et vous pouvez être fiers de vous ", a déclaré le président Andry Rajoelina au Palais d'Etat d'Iavoloha.

" Quand vous gagnez des médailles, vous portez haut le nom du pays en dehors de Madagascar. Il est juste et légitime que l'Etat et moi en particulier vous en félicitions ". La championne d'Afrique de judo juniors des moins de 70 kg, Laura Rasoanaivo-Razafy a été nommé au grade de Chevalier de l'ordre de mérite de Madagascar tout comme les quatre autres haltérophiles à savoir Rosina Randafiarison et Tojo Andriantsitohaina, triple médaillé d'or ; Ricardo Elarion Ramiaramanana, double médaille d'or et une médaille d'argent ; Eric Andriantsitohaina, triple médaillé de bronze aux Championnats d'Afrique de la discipline à Nairobi au mois de mai 2021.

Le judoka Lova Randrianasolo, médaillé de bronze dans la catégorie des moins de 73 kg aux Championnats d'Afrique de Nairobi il y a deux semaines, a été décoré Chevalier de l'ordre de mérite sportif. Le directeur technique national de la Fédération malgache de judo (FMJ) Mamy Randriamasinoro et le coach japonais Tomokazu Awahori ont été faits Chevalier de l'ordre de mérite sportif.

Première vague.

" Nous remercions l'Etat pour cette reconnaissance et l'engagement que le président de la République nous a réitéré. Nous attendons davantage d'investissement car nous pouvons confirmer que c'est à travers le sport que Madagascar rayonne sur la scène internationale ", a fait savoir Laura Rasoanaivo.

En plus des décorations, une prime de reconnaissance a été offerte à l'ensemble des athlètes et des techniciens. Entre 2019 et 2022 plusieurs athlètes ont été médaillés aux différentes compétitions internationales.

"Les autres sportifs ne seront pas lésés ou oubliés, mais, ce n'est que la première vague. Le ministère et la Présidence sont en train de le voir " a détaillé, Rosa Rakotozafy, directeur général des Sports représentant le ministre, Tinoka Roberto.