Somalie: Crise humanitaire, sécheresse et attaques terroristes - L'ONU intervient

Mogadiscio — " La récente attaque d'Al Shabab en Ethiopie, est une nouvelle démonstration de la volonté du groupe terroriste de devenir de plus en plus une structure internationale et pas seulement somalienne ". C'est ce qu'on rapporte à l'Agence Fides depuis la Somalie sur les attaques terroristes enregistrées ces dernières semaines (voir Agence Fides 27/7/2022).

"Des centaines d'hommes bien armés et entraînés sont entrés en Éthiopie, contrecarrés par une forte réponse de l'armée éthiopienne (ENDF)", poursuit la source. Les pertes éthiopiennes sont inconnues, tandis que les rapports font état d'une centaine de victimes dans les rangs d'Al Shabab, dont le militant islamiste somalo-suédois Fuad "Shangole" et deux autres dirigeants importants.

L'attaque d'Al Shabab en Éthiopie, coïncide avec la grave crise due à la sécheresse et aux affrontements internes massifs entre l'ENDF et le groupe armé Oromo Liberation Army (OLA), et avec le Tigré où le délicat processus de paix se poursuit.

Alors que le spectre de la famine réapparaît dans le pays qui connaît les pires conditions depuis quarante ans, avec quatre saisons des pluies consécutives ratées, un signe positif vient des agences internationales qui aident la Somalie en cette période dramatique. L'ONU a alloué 9,5 millions de dollars pour intervenir dans la région de Bay, l'une des plus touchées du pays par le phénomène et les attaques terroristes. Au cours des trois premiers mois de 2022, la sécheresse a contraint plus d'un demi-million de personnes à quitter leur village à la recherche d'aide, marchant souvent jour et nuit avec des enfants en bas âge et des nourrissons.

Selon les rapports, les affrontements se poursuivent entre Al Shabab et l'armée éthiopienne. À Beledweyne en Somalie, une délégation de l'armée éthiopienne a rencontré une délégation somalienne pour discuter de la lutte contre le groupe terroriste et coordonner les actions militaires. Pendant ce temps, à Mogadiscio, le changement de gouvernement entraîne des changements majeurs dans la région. Le nouveau président somalien, Hassan Sheikh Mohamud, met en œuvre une nouvelle stratégie de réconciliation nationale qui comprend une nouvelle approche politique en plus de la lutte militaire (Voir Agence Fides 20/5/2022).

La nomination de l'ancien chef adjoint d'al Shabab, Robow Abu Mansur, au poste de ministre des affaires religieuses est lue dans cette optique. Cette nomination suscite de nombreuses discussions mais, selon la source, qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité, "il s'agit d'une étape fondamentale pour la lutte contre Al Shabab et la pacification nationale." Les commentaires à l'étranger sur la nomination de l'ancien chef d'Al Shabab étaient différents. Robow s'était désolidarisé du groupe terroriste et était devenu une cible pour les terroristes. Alors qu'il était avec Al Shabab, les Américains avaient placé une prime de 5 millions de dollars sur sa tête. Il avait été arrêté et emprisonné par le gouvernement de Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo.

Actuellement, plus de 7 millions de Somaliens sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë, 1,5 million d'enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë, dont 386 000 sévèrement, et risquent leur vie sans traitement urgent.