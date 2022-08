Angola: Football - La FAF parie sur la formation

Caxito (Angola) — Le président de la Fédération Angolaise de Football, Artur Almeida e Silva, a déclaré, mercredi, à Caxito, chef-lieu de la province du Bengo, qu'il y avait dans le pays, un mouvement au niveau de la catégorie de formation, pour donner une nouvelle dynamique au football national. Pour l'amélioration du football en Angola, les bases doivent être consolidées, et cela n'est possible qu'en pariant sur la formation, a indiqué à la presse, le dirigeant sportif à l'occasion de l'ouverture du championnat national de football des moins de 17 ans.

Il a informé qu'après la pandémie de Covid-19, la perspective était de réactiver les actions de formations en football.

Artur Almeida se référait au démarrage, à Luanda, de la formation d'entraîneurs pour des gardiens, soulignant l'apparition de nouveaux entraîneurs avec une certaine formation.

"Le changement du championnat des moins de 17 ans de Luanda pour le Bengo est dû à des problèmes logistiques", a-t-il expliqué.

Le championnat national de football des moins de 17 ans compte 14 équipes réparties en quatre groupes.

Parmi les équipes figurent le Flamingo da Caponte de Lobito et l'Académica Petróleo Clube de Lobito (Benguela), Primeiro d'Agosto, AFA et RSD Guelson (Luanda), Clube Ferrovia de Huíla et Escolinha FC da Agricultura (Huíla), Academia de Futebol Estrela do Futuro et Clube Recreativo de Caàla (Huambo).

Font également partie du groupe le Clube Recreativo et Desportivo do Chingo, Clube Naval Pesca de Cuanza Sul et Clube Recreativo de Libolo (Cuanza Sul), Atlético Sport Clube de Cabassango (Cabinda) et Paulo Futebol Clube de Bengo.