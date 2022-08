Cote d'Ivoire: La case des mots - Abobo décolle, Abobo s'envole !

Une école comme on en raffole ! Une école de haut vol ! L'école d'excellence Dominique Ouattara sur le sol de la mégapole Abobo est plus qu'un symbole.

Cette école fait que Cocody n'a plus le monopole des grandes écoles. Le pôle éducatif sort davantage Abobo de ses rigoles pour en faire une chic mégapole, voire une technopole. Ça console Abobo de ses rigoles qui parfois l'isolent.

La drôle réputation, souvent folle, qu'on accole à la plus peuplée des mégapoles s'estompe avec cette école qui l'auréole. La mégapole dont on rigole des rigoles décolle et s'envole.

Une école, ça joue le rôle de boussole. Sans boussole, on décolle difficilement et si on décolle, on dégringole en plein vol. Sans école, on perd donc le contrôle, faute de boussole.

L'école fait qu'une nation décolle, vole haut, avec à bord du vol, moins de drôles guignols ou de mongols frivoles. Divers malls et halls suivront les écoles, pour coudre à la mégapole la plus peuplée, une vraie camisole de métropole.