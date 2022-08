Cote d'Ivoire: Équitation/Grand prix du Président de la République - 7 millions de FCfa à partager à Yamoussoukro !

La fédération renoue avec les grandes compétitions équestres.

La Fédération ivoirienne d'équitation (Fie) n'est pas en marge des festivités qui marqueront les 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président Stéphane Ouégnin et son équipe ont décidé d'offrir, le dimanche 14 août, à la célèbre place Jean-Paul II de la cité des Lacs, la course de l'indépendance.

Une compétition hippique dotée du Grand prix du Président de la République de Côte d'Ivoire. " On aurait bien voulu faire cette course la veille de la fête de l'indépendance, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous sommes obligés de l'organiser le week-end suivant. Mais cela n'enlèvera rien à la qualité de la fête ", explique Joseph Amichia, responsable de la commission communication de la Fie.

Pour cette course historique, la plus grande depuis l'intermède Covid-19, la fédération et son partenaire, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci) mettent 7 millions de FCfa à partager entre les équipes qui se distingueront au cours de l'événement. De quoi faire bouger de nombreux cavaliers aux portillons de la fédération, qui attend du beau monde pour faire la fête.

Les inscriptions qui ont déjà débuté, se poursuivent et prendront fin le 12 août. " Nous avons de grandes ambitions pour le sport équestre ivoirien. Nous étions très bien lancés, avec l'adhésion de la Côte d'Ivoire à la Fédération internationale, des sessions de formation de cavaliers, moniteurs, palefreniers, etc., sans oublier les partenariats que nous avons noués avec des structures comme l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) et avec des fédérations comme celle du royaume chérifien (Maroc) qui nous aide énormément. Malheureusement, il y a le Covid-19, mais avec le calme qui revient, nous comptons repartir de plus belle ", confie le président Ouégnin.

Après la course de l'indépendance dotée du Grand prix du Président de la République, il donne rendez-vous aux amoureux de courses hippiques, à Mondoukou. Ce sera l'occasion pour Stéphane Ouégnin de faire découvrir le nouveau fief du cheval ivoirien, avec d'autres Grands prix qui vont sûrement relancer définitivement la grande machine de la Fie.

Une équitation ivoirienne qui se signale dans les ranking au niveau international, avec la jeune Rania Dindane.