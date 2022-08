Togo: "Il y a une bonne dynamique qui prévaut au niveau des athlètes", assure le CNO-TOGO

Parmi les 56 pays attendus à la 5ème édition des jeux de solidarité islamique qui se tient dans la ville turque, Konya, à partir de la semaine prochaine, figure le Togo représenté par neuf athlètes, qui selon le Comité national olympique du Togo (CNO-TOGO), n'attendent que le coup d'envoi pour exposer leur talents et faire honneur au pays.

Ces neuf athlètes qui vont compétir du 09 au 18 août prochain à Konya pour le compte du Togo, sont sereins et ont hâte de rentrer en compétition, nous renseigne le Directeur sportif du CNO-TOGO, Atsu Anato.

" Il y a une bonne dynamique qui prévaut au niveau des athlètes. Ils sont conscients des tâches qui les attendent et ils se sont préparés pour. On est confiant à les voir dégager beaucoup d'ondes positives et je parie que ça présage de beau pour l'avenir ", a indiqué le directeur sportif et d'expliquer, "Nos athlètes se sont bien préparés au pays, ils ont eu à suivre les programmes d'entraînement élaborés par les entraîneurs, un programme de suivi technique au niveau du CNO et un suivi médical aussi ont été faits. Ceux qui sont de l'autre côté de l'Europe, sont suivis de près, de même que les para-athlètes qui sont suivis dans un cadre atmosphérique sain. Donc aujourd'hui, ces athlètes sont vraiment au point et prêts à aller concourir".

L'objectif d'après M. Anato est "clair". En effet, " il est d'abord personnel et ensuite collectif. Ils ont à cœur de monter sur le podium et donner le meilleur d'eux-mêmes. Se mesurer aux athlètes du monde, est un exploit et battre son record et se classer aussi, est une autre paire de manches."

Les déclarations du directeur sportif se confirme au niveau des athlètes eux-mêmes.

À ces 5ème jeux de solidarité islamique, Naomi Akakpo, qui fait partie des cinq compétiteurs togolais dans l'athlétisme, est le porte-flambeau de cette délégation. Pour elle, c'est un véritable "honneur".

" Mon état d'esprit, est de motiver tout le monde dans tous les sports et de rapporter un maximum de médailles au pays. Nous nous devons de nous donner à fond, pour qu'on puisse être fier de nous en ayant fait de très bonnes performances", assure-t-elle.

Elle a poursuivi en affirmant, "Ce qui m'a motivée à compétir pour le Togo, c'est faire connaître notre pays et son athlétisme à travers le monde. Aussi, de motiver les jeunes filles et jeunes garçons qui en nous voyant faire de l'athlétisme pour le pays, ça leur donnera envie de faire pareil plus tard."

Pour sa part, Ayao Kansa, du para-athlètisme, a confié, " Ça me fait plaisir, de compétir et de porter haut, le drapeau togolais. Ça me paraît aussi important de donner de la visibilité au handisport, parce que ce sport est actuellement vulgarisé partout dans le monde et en tant que togolais, nous avons aussi la capacité, nous les para-athlètes de faire beaucoup de choses. Alors, en vulgarisant ce sport, nous sommes sûr que dans les prochains jeux olympiques, nous pouvons aussi remporter des médailles et prouver que le Togo aussi se démarque."

*Voici la liste complète des neuf athlètes togolais*

*1- Tennis de table*

Atarou Assou

Mawussi K. Agbetoglo

*2- Athlétisme*

Akouvi J. Koumedjina

Médard K. Nayo

Maheza Anaming

Fayza Issaka Abdoukerim

Naomi A. E. Akakpo

*3- Para-athlètisme*

Ayao S. Kansa

Téyi D. Lawson