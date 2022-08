Sénégal: Législatives - Les acteurs invités "à accepter les résultats provisoires qui seront prononcés" par la Cnrv

A travers un communiqué de presse, le comité de médiation " Forces Vives du Sénégal " a salué la maturité des électeurs sénégalais " qui ont exercé librement leur droit de vote dans la paix et la concorde, le dimanche 31 juillet 2022 ".

Alioune Tine & Cie ont, ainsi, adressé des félicitations " à l'Etat du Sénégal, aux organes de gestion des élections ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité pour la bonne organisation matérielle du scrutin ".

En attendant la publication des résultats par la Commission nationale de recensement des votes (CNRV), les " Forces Vives du Sénégal " ont également félicité l'ensemble des acteurs politiques et invité les coalitions qui étaient en lice dimanche dernier, " à accepter les résultats provisoires qui seront prononcés par voie légale et à user des voies de recours juridictionnels le cas échéant et ce, dans le respect strict du choix des citoyens ".

Par ailleurs, le Comité de médiation " Forces Vives " a réitéré, dans son communiqué, son engagement " à accompagner les acteurs politiques, la société civile et l'Etat du Sénégal pour la mise en œuvre des conclusions et recommandations issues des concertations menées au mois de juin 2022 et qui avaient pour but d'apaiser le processus électoral ayant conduit aux élections législatives du 31 juillet ".

Pour rappel, parmi les organisations que compose ledit comité, il y a Afrikajom Center de Alioune Tine, COSCE du Pr Babacar Guèye et le Club des Investisseurs dirigé par l'homme d'affaires Babacar Ngom.