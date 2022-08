Madagascar: Afrobasket U18 Garçon - Madagascar dans le groupe du Sénégal

La Grande île a été tirée dans la poule du Sénégal, de l'Algérie et du Bénin. Les Ankoay débuteront contre les Béninois ce vendredi, deuxième journée de la compétition, à 17 heures.

Quart de finale assuré. Le tirage au sort et la réunion technique du championnat d'Afrique des moins des 18 ans garçons se sont déroulés hier soir au Palais des sports de Mahamasina, dirigés par le responsable des compétitions de la Fiba Afrique, Julien Ferran, assisté par les représentants des pays engagés.

Neuf nations sont en lice dans cette 20e édition de l'Afrobasket U18 hommes. La Tanzanie s'est désistée au dernier moment et le Nigéria, qui devait la remplacer, ne pourra non plus venir. Madagascar se trouve en tête du groupe A étant le pays hôte et le Mali, champion en titre, est en tête du groupe B.

À l'issue du tirage au sort, Madagascar évoluera dans la poule du Sénégal, classé deuxième au récent ranking de la Fiba chez les jeunes, selon leurs récentes participations en compétitions internationales, l'Algérie est classée septième et le Bénin se trouve non classé.

Le groupe B est pour sa part composé du Mali, tenant du titre lors de la dernière édition à Bamako en 2018, de l'Égypte, 3e au classement Fiba, de la Guinée, 5e , de l'Angola, 8e ,et du Rwanda, 9e . Madagascar ,étant pays hôte, a eu le droit de choisir Q son premier adversaire, qui sera le Bénin.

Les jeunes Ankoay n'entreront en lice que lors de la deuxième journée, le vendredi 5 août à 17 heures 30, après la cérémo- nie d'ouverture prévue à 15h. Les éliminatoires pour le groupe A seront ainsi des matchs de classement.

Favori Le Sénégal, vice-champion de la dernière édition en 2018, champion en 2012 et médaillé de bronze en 1982, est le favori du groupe de Madagascar. L'Algérie comme le Bénin n'ont jamais atteint le podium. Madagascar a, quant à lui, terminé à la cinquième place lors de sa première participation en 2014 sur le sol malgache, derrière l'Égypte, la Tunisie, le Mali et l'Angola.

"Le tirage nous a déjà souri, la qualification en quarts est déjà assurée, car il n'y a que quatre équipes dans notre groupe. Tout dépendra de l'entame de la compétition, si les joueurs sauront appliquer les consignes et la stratégie travaillées durant la préparation" telle est la première réaction de la coach Malalatiana Razazarohavana en apprenant le résultat du tirage au sort.

Deux matches du groupe B sont au programme de la première journée ce jeudi. Le match Angola vs Égypte ouvrira le bal à 15h, suivi de la rencontre entre le Rwanda et le Mali. La phase éliminatoire s'étalera du 4 au 8 août et les quarts de finale se joue- ront les 10 et 11 août.

La réunion technique et le tirage au sort pour les filles auront lieu ce jeudi à 17 heures à Antsirabe. Huit équipes sont engagées et la sélection mal- gache sera elle aussi qualifiée pour les quarts de finale. Les deux premiers, c'est-à-dire les finalistes chez les garçons comme chez les filles, seront qualifiés et représenteront le continent africain au championnat du monde catégorie U19 en 2023.