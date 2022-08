Cote d'Ivoire: Basket-Finales Interligues 2022 - La pratique de la balle au panier à l'intérieur célébrée

Comment redonner vie aux ligues ? C'est la problématique que Mahama Coulibaly et son comité directeur tentent de résoudre depuis deux années.

Après l'intermède de la pandémie de Covid-19 et son corollaire d'inactivités, la Fédération ivoirienne de basketball (FIBB) est à fond dans la mise en pratique de sa vison. La belle organisation des différents championnats nationaux, les résultats satisfaisants obtenus par la sélection sénior surtout masculine (vice-champions d'Afrique, encore en course pour la qualification pour la Coupe du monde 2023), la réhabilitation de la sélection cadette masculine, entre autres, montrent bien la volonté de l'équipe fédérale à respecter ses engagements vis-à-vis des acteurs. Et l'intérêt suscité par les interligues en est la parfaite illustration.

En léthargie depuis près de deux décennies, les finales des interligues ont été réveillées par le bon vouloir du président de la Fédération ivoirienne de basketball (FIBB). Mahama Coulibaly s'est investi pour la reprise de ces compétitions qui sont en réalité le cadre d'expression des jeunes talents de la balle orange à l'intérieur du pays. Mieux, les interligues sont des indicateurs de la pratique du basketball sur l'étendue du territoire et surtout le niveau de la pratique de la discipline.

C'est en cela, comme à Gagnoa l'année dernière, il a décliné sa vision à l'ensemble des responsables de ligues présent à Yakro 2022. Les 23 et 24 juillet derniers, les neuf ligues que comptent la FIBB se sont données rendez-vous au pied de la Basilique notre Dame de la Paix pour célébrer la pratique de la balle au panier à l'intérieur du pays.

Des clubs de l'intérieur dans l'élite

Sous sa gouvernance, Mahama Coulibaly œuvre à promouvoir la politique générale des Sports en Côte d'Ivoire qui veut que le sport se pratique partout sur l'étendue du territoire. A ce titre, il a exhorté les différentes ligues à multiplier les compétitions au niveau des jeunes et à travailler de concert avec les collectivités décentralisées. Et cela, pour rendre effectif l'objectif final des interligues qui est de permettre à l'intérieur du pays de pouvoir, de dans les trois prochaines années, cinq clubs pour le championnat national.

Ajoutant que la réhabilitation des infrastructures (Abengourou, Bondoukou, Gagnoa, Daloa,... ) s'inscrit dans cette vision globale. Une politique de réhabilitation que la FIBB entend poursuivre. Pour aussi une meilleure structuration des ligues, le patron de la balle au panier a invité les responsables des ligues à motiver la création de centres de formation, et surtout le basketball à l'école. Tout en promettant une assistance multiforme aux ligues pour leur permettre de mener à bien la politique fédérale.

De la bonne graine

Le retour des interligues est une vraie aubaine attendue depuis par les jeunes pratiquants. Et le moins que l'on puisse avancer, c'est que du travail est abattu au sein de ces structures en charge de prolonger l'action fédérale au niveau national, et de leur zone de compétence.

Yakro 2022 a permis de jauger toute l'ampleur de ce qui s'y fait. Pendant quarante-huit heures, durée des interligues parrainées par le ministre du Commerce, de l'Industrie et la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, les athlètes venus de huit ligues ont fait étalage de leur talent et savoir-faire sur les installations de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (INPHB). Au terme des deux jours de compétitions auxquelles ont assisté le député Naylor Ahui, le directeur régional des sports Kader Coulibaly, le premier vice-président de la FIBB Fétigué Ouattara, et plusieurs autres techniciens, les jeunes et leurs encadreurs ont donné raison à la Fédération de relancer les finales des interligues.

Dans les catégories minime, cadette et junior, ils se sont affrontés avec dextérité, avec beaucoup d'engagement, de passion. Honneur à la ligue hôte, Yamoussoukro, qui a dominé Man sur le fil (17-16) chez les minimes, avant d'étaler Abengourou (10-2), dans la catégorie des juniors filles.

Mais à Yamoussoukro, la palme d'or revient à la Ligue de Daloa qui a émerveillé. Après une participation vaine à Gagnoa en 2021, Daloa a montré que du bon boulot est fait dans la cité des Antilopes. En plus du prix spécial du président de la FIBB du meilleur formateur décerné au coach Gilbert Yao, la Ligue de Daloa a été sacrée championne dans la catégorie cadette. Chez les filles, Daloa a disposé de Bouaké (20-11), de Man (23-16) chez les garçons.

La Ligue de Man s'est illustrée chez les juniors en dominant la Ligue de Gagnoa (24-18), vainqueur de l'édition précédente. Man est repartie, en plus, avec le prix spécial du président de la FIBB de la meilleure ligue de la compétition.

Yakro 2022, c'est aussi un tableau d'honneur à la parfaite organisation orchestrée de main de maître par la présidente de la Ligue du Bélier, Mme Naman Bamba, et son équipe, soutenue par l'expertise de FIBB. Une belle orchestration assortie d'un très beau spectacle saluée par le directeur des Sports et récompensée par le président de la Fédération, Mahama Coulibaly.

Après Gagnoa qui avait reçu 7 ligues, Yamoussoukro 2022 a enregistré la présence de 9 ligues (Abengourou, Daloa, Man, Yamoussoukro, Korhogo, San Pedro, Gagnoa, Bouaké, Bondoukou). Si 8 ont effectivement pris part aux compétitions, celle de Bondoukou fraîchement installée y était en observation.