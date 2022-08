Cote d'Ivoire: 8è Assemblée générale biennale l'APNAC à Cotonou - Adama Bictogo lance un appel solennel à ses pairs pour lutter contre la corruption

Et de 8. Initialement prévue pour se tenir en 2020, et ajournée du fait de la Covid-19, la 8e édition de l 'Assemblée générale biennale du Réseau des Parlementaires Africains Anti-Corruption (APNAC) a ouvert ses portes hier à Cotonou au Bénin.

" Créer des synergies pour la lutte efficace contre la corruption : rôle du parlement et des parlementaires " est le thème choisi pour ces assises. Invité d'honneur, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a fait une communication riche en enseignements au cours de la cérémonie d'ouverture de l'assemblée générale.

Au sujet du fléau que constitue la corruption dans les économies africaines, objet principal des échanges qui se feront lors des ateliers et communications, Adama Bictogo situe le rôle et la contribution des assemblées parlementaires dans les efforts de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. " Dans un contexte international où la corruption sape les efforts de développement des Etats, les parlements et les parlementaires devraient en tout premier lieu se saisir des instruments internationaux et sous-régionaux que sont les conventions et autres protocoles ratifiés dans le domaine ", a-t-il plaidé.

Le président de la chambre basse du parlement ivoirien a saisi l'occasion pour présenter les efforts consentis par son pays en vue d'être en conformité avec ses engagements internationaux. Ces efforts, vont, a-t-il égrené, de la ratification de la Convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et celle des Nations Unies en 2012 à l'adoption, par l'Assemblée nationale, le Protocole de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur la lutte contre la corruption en début 2022.

De plus, il a fait savoir que le pays d'Alassane Ouattara a fait du renforcement de la qualité des Institutions et de la gouvernance, le premier axe stratégique du référentiel national de développement, à savoir le Plan National de Développement (PND).

" Après les entités administratives et judiciaires créées en vue de lutter contre ce fléau et les infractions assimilées, le gouvernement a lancé depuis avril 2022 une plateforme de dénonciation des actes de corruption et infractions assimilées dénommée Système de Prévention et de Détection des Actes de Corruption et Infractions Assimilées en abrégé SPACIA.CI ", a ajouté Adama Bictogo.

Pour finir, il a lancé un vibrant et solennel appel à l'ensemble des présidents des Assemblées nationales africaines à commencer par celles de l'espace CEDEAO. " Nous devons nécessairement instaurer des rencontres régulières entre nos différentes institutions parlementaires afin de jeter les bases du renforcement des liens d'amitié, de fraternité et de solidarité entre nos peuples.

Par-dessus tout, nous devons conjuguer nos efforts à travers le partage d'expérience et dans une corrélation intelligente avec le pouvoir exécutif, pour bâtir de véritables institutions au service de l'intégration économique et de la libre circulation des biens et des personnes pour le bonheur de nos vaillantes populations. " Adama Bictogo n'a pas manqué de traduire sa gratitude et sa reconnaissance à Louis Vlavonou Gbèhounou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, pour son amitié et l'honneur qu'il fait à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en invitant son président, comme invité d'honneur de cette cérémonie.

La Professeur Massiuda Mohamed Laghdaf, première vice- présidente du parlement panafricain et Jean Pierre Pasi Za Pamba, député national du parlement de la République Démocratique du Congo ont attiré l'attention des africains sur les impacts négatifs de la corruption sur la vie des Etats et des populations.

" La corruption dans certains Etats africains fait 10 fois l'aide publique " a dit Madame Massiuda Mohamed Laghdaf. Et Jean Pierre Pasi Za Pamba de renchérir : " La corruption menace la sécurité de nos Etats, anile les efforts des Etats et est la cause première de l'appauvrissement, et avilit l'homme ".

L'honneur est revenu au président Louis Vlavonou Gbèhounou d'ouvrir les travaux de la 8è Assemblée générale biennale. Il a remercié le président de l'Assemblée nationale ivoirienne pour sa présence si remarquable.