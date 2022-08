Cote d'Ivoire: Maladie à virus Marburg - Ce qu'il faut savoir

Image au microscope électronique d'un isolat du virus de Marburg, dont la morphologie est similaire à celle du virus Ebola. Les structures internes de la particule filamenteuse sont visibles, y compris la nucléocapside et d'autres protéines virales structurelles, et l'enveloppe virale externe est recouverte de projections de surface. La « forme en 6 » caractéristique du virus est évidente.

La Maladie à virus Marburg (MVM) est une maladie infectieuse, aigue grave et contagieuse, avec un taux de létalité de 88%. Elle a été découverte en 1967 en Allemagne (Marburg et Francfort) et en Serbie (Belgrade).

Elle est due au virus Marburg qui appartient à la famille des Filovirus, tous comme le virus Ebola. C'est une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Ce, à travers un contact étroit avec le sang, les sécrétions organes ou liquide biologiques d'animaux infectés.

Le réservoir du virus est la chauve-souris frugivore. D'homme à homme, la maladie se transmet par contact direct avec du sang, des sécrétions des organes ou des liquides biologiques (urines, sueurs, fèces, sperme). Il y a aussi la transmission en milieu hospitalier et communautaire.

Une fièvre élevée d'apparition brutale, accompagnée de violents maux de tête et un malaise, une diarrhée profuse, des hémorragies sévères dans les vomissures ou les selles, etc. sont les principaux symptômes de la maladie. Il n'y a pas de vaccin pour le moment contre la maladie. Le traitement est donc asymptomatique.

Aussi la prévention repose-t-elle sur les mesures suivantes : se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ; éviter de manipuler les cadavres, les animaux de brousse malades ou morts, éviter tout contact étroit avec les fluides corporels d'un malade de Marburg. Et porter systématiquement les gangs et des masques pour faire des soins.