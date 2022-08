Maroc: Incendies de forêts à Larache - Lions Club Maroc distribue des aides en nature à 600 familles sinistrées

Larache — Les bénévoles du Lions Club Maroc ont distribué, mercredi dans les communes de Tatoft et Boujediane, des aides en nature à 600 familles sinistrées suite aux incendies de forêts qui se sont déclarés récemment au niveau de la province de Larache. Venus de plusieurs régions du Royaume, les bénévoles du Lions Club ont veillé à acheminer les aides aux villages touchés par l'incendie qui s'est déclaré récemment dans la forêt de Bni Ysef Al-Srif, près de Ksar el Kebir, et qui a ravagé de vastes étendues du couvert forestier, d'arbres fruitiers, de champs et de ruches.

Dans une déclaration à "M24", la chaîne d'information en continu de la MAP, le gouverneur du District 416 du Lions Club, Tarik Moudni, a affirmé que près de 40 membres du Lions Club Maroc se sont rendus dans les zones sinistrées pour la distribution d'aides d'une valeur de plus d'un million de dirhams au profit de 600 familles.

En tant qu'association à but non lucratif, le Lions Club mène cette opération humanitaire pour venir en aide aux personnes affectées par les incendies de forêts, a-t-il expliqué, précisant que les aides comprennent des couvertures, des denrées alimentaires, des effets vestimentaires, outre des cartables pour les familles ayant des enfants.

Il s'agit, a-t-il dit, de la première initiative d'urgence ciblant principalement les villages de la commune de Boujediane les plus touchés par les incendies, notant que d'autres initiatives similaires suivront prochainement en vue d'assister la population locale affectée par les feux de forêts.

Les bénévoles du Lions Club, en collaboration avec les volontaires du Croissant Rouge Marocain et sous la supervision des autorités locales, ont été scindés en deux groupes pour couvrir la majorité des villages touchés, atteindre les zones reculées et remettre les aides aux personnes les plus touchées et les plus vulnérables.

Les bénévoles ont accueilli les bénéficiaires suivant des listes préétablies en coordination avec les autorités locales, avant de décharger les aides dans les points les plus proches des maisons des bénéficiaires.

Cette initiative cadre avec l'esprit des objectifs tracés par le Lions Club international portant sur l'adhésion continue aux actions sociales destinées aux personnes nécessiteuses et en situation de précarité.

Le Lions Club contribue activement aux services et actes de bienfaisance suivant les principes de solidarité, d'amitié et de paix qui régissent l'action du Lions Club international en vue d'améliorer les conditions de vie des personnes nécessiteuses.