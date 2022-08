Sénégal: Conseil des ministres en mode fast track - Macky remercie ses ministres

Le communiqué du conseil qui rend compte des échanges hebdomadaires entre le président Macky Sall et ses ministres, reçu hier, mercredi 3 août par les médias, n'évoque pas une dissolution du gouvernement comme annoncé plus tôt sur les réseaux sociaux.

Le président de la République s'est juste contenter de féliciter ses ministres du déroulement des élections et a donné des instructions pour l'installation correcte des députés de la 14ème législature. Un conseil fast-track comme on pouvait s'y attendre parce qu'aucun des ministres n'avait prévu une communication, confie une source. Ils étaient tous en campagne, désertant bureaux et ministères.

Le Président de la République, Macky Sall, a présidé hier, mercredi 3 août, le conseil des ministres, une rencontre qui était très attendue après les résultats des élections législatives du 31 juillet dernier. Toutefois, contrairement à l'information véhiculée sur les réseaux sociaux peu avant l'envoi du compte rendu de la réunion aux médias, le conseil n'a pas évoqué la dissolution du gouvernement ; le compte rendu n'en fait même pas cas.

Ce que le document rend compte au contraire est, "qu'à l'entame de sa communication, le chef de l'Etat s'est félicité du respect du calendrier électoral et du bon déroulement des élections législatives du 31 juillet 2022, dans le calme, la sérénité et la transparence, sur l'étendue du territoire national, en présence d'observateurs déployées par des organisations internationales et la société civile".

Mieux ajoute-t-il, "saluant la crédibilité du système électoral et l'exemplarité de la démocratie sénégalaise, il a félicité le ministre de l'Intérieur, les autorités administratives (gouverneurs, préfets et sous-préfets), la direction générale des élections, la Commission électorale nationale autonome (CENA), les forces de défense et de sécurité et la presse (audiovisuelle et en ligne) pour l'excellente organisation et la couverture du scrutin ". Le chef de l'Etat demande, à cet égard, au gouvernement, "de préparer et d'accompagner l'installation, dans les meilleures conditions, des députés de la quatorzième législature".

Poursuivant sa communication, le président de la République, a rappelé au gouvernement, selon toujours le compte rendu du conseil des ministres, "l'importance du développement des Agropoles dans l'industrialisation, l'attractivité des territoires et la promotion de l'emploi".

Lancement des travaux de l'Agropole Ouest ce jeudi à Bollabougou

Il aussi a informé le conseil, "du lancement, ce jeudi 04 août 2022 à Bollabougou, des travaux de l'Agropole Ouest (avec l'Entente intercommunale de Malicounda, Ngueniène et Sandiara), après la disponibilité de toutes les études techniques, économiques, foncières, financières et environnementales requises". Le Chef de l'Etat a aussi abordé la campagne agricole, en invitant ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural et les autorités administratives, à renforcer les dispositifs de suivi de proximité de l'évolution des cultures, de la cession du matériel agricole et des engrais subventionnés aux producteurs.

Il a en outre souhaité l'accélération de l'exécution du projet de reconstruction du Centre hospitalier national "Aristide Le Dantec", en demandant au ministre de la Santé et de l'action sociale, et aux ministres en charge des Finances et de l'Economie, tutelles du FONSIS, d'engager toutes les diligences requises, pour le lancement des travaux, au plus tard en début septembre 2022. Selon des sources ayant pris part au conseil, il s'est déroulé d'une manière fast-track.