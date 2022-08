Maroc: Masterclass autour du métier d'acteur avec la star internationale Saïd Taghmaoui

La star internationale Saïd Taghmaoui a animé, lundi soir à l'Acting Institute à Casablanca, une masterclass autour du métier d'acteur.

Cette masterclass s'inscrit dans le cadre des initiatives lancées par l'Acting Institute, qui a pour mission de rendre les méthodes d'acting des grandes académies internationales accessibles à tous.

Elle a été l'occasion pour Saïd Taghmaoui, né le 19 juillet 1973 à Villepinte (France) de parents originaires d'Essaouira, de partager sa success story et sa riche expérience cinématographique avec de jeunes talents désireux d'approfondir leurs connaissances sur le métier d'acteur et de percer dans le milieu artistique.

A cette occasion, l'acteur marocain s'est félicité de la forte présence des jeunes lors de cette masterclass, organisée par l'Acting Institute, afin de découvrir son parcours et son expérience dans le 7ème art et de bénéficier de ses conseils dans ce domaine.

Dans une déclaration à M24, la chaine d'information en continu de la MAP, Saïd Taghmaoui a salué l'intérêt porté par les jeunes Marocains au cinéma et au métier d'acteur et leur souci de forger leur talent en prenant part à des masterclass et des ateliers artistiques.

L'artiste a dit apprécier la qualité des débats lors de cette masterclass qui a été l'occasion d'échanger avec des jeunes venus acquérir des connaissances sur le métier d'acteur pour améliorer leurs talents artistiques, faisant part de sa disposition à prendre part à une deuxième masterclass pour inspirer ces artistes en herbe et les aider à réussir.

Il a ajouté avoir pu constater l'intérêt particulier porté par ces jeunes au renforcement de leurs compétences et leurs talents dans le domaine de l'acting, se disant optimiste que cette nouvelle génération d'artistes pourrait contribuer à développer et à faire rayonner le 7ème art dans le Royaume.

De son côté, le directeur de l'Acting Institute, Mohcine Nadifi, a indiqué que ce genre d'initiatives vise à contribuer à doter le milieu artistique marocain de jeunes acteurs talentueux capables de briller dans des œuvres cinématographiques et télévisuelles.

Selon M. Nadifi, producteur, réalisateur et scénariste, l'Institut, avec l'appui d'une équipe de professionnels du 7ème art, œuvre à fournir une formation sur le jeu d'acteur à des bénéficiaires de tous âges et à forger leur talent pour qu'ils puissent s'illustrer sur les scènes théâtrale et cinématographique.

Il a par ailleurs émis le souhait de voir ces initiatives se multiplier à travers la création d'instituts spécialisés dans la formation d'acteurs devant la caméra pour combler le manque de lauréats dans ce domaine.

Et d'ajouter que l'Acting Institute avait auparavant organisé des masterclass animées par de grandes figures du cinéma national et international comme Rachid El Ouali, Aziz Dadas, Noureddine Lakhmari, ou encore Gary Dourdan.

Saïd Taghmaoui s'est révélé au grand public grâce au film La Haine de Mathieu Kassovitz qui lui a valu une nomination pour un César en 1996. L'acteur se met très vite à apprendre de nouvelles langues, dont l'anglais, ce qui lui a permis de commencer une carrière internationale, notamment aux États-Unis, en Italie et en Allemagne.

Son rôle de soldat irakien dans Les Rois du désert, aux côtés de George Clooney et Mark Wahlberg, lui permet de se lancer à Hollywood. Il tournera aussi dans les films Hidalgo, Spartan et J'adore Huckabees.

En 2006, Omar Sharif lui remet "La Pyramide d'Or", un prix égyptien qui récompense le meilleur acteur du monde arabe, et lui adresse à l'occasion cet hommage : "Vous êtes mon héritier, mon successeur...".