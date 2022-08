Seychelles: La Banque mondiale fournit une assistance technique aux autorités seychelloises pour la gestion des risques de catastrophe

L'amélioration de la coordination des urgences au niveau des ministères, des départements et des agences et la transformation des alertes précoces en actions efficaces sont l'objectif de l'assistance technique fournie par la Banque mondiale à la Division de la gestion des risques de catastrophe (DRMD) des Seychelles. L'assistance est destinée à l'opérationnalisation du Plan national intégré de gestion des urgences (NIEMP), qui fournit un cadre cohérent auquel tous les efforts nationaux de préparation et d'intervention en cas d'urgence doivent adhérer.

Le plan a été lancé jeudi 4 août au Savoy Resort and Spa, Beau Vallon, en présence du président seychellois Wavel Ramkalawan.

Le directeur général du DRMD, Robert Ernesta, a déclaré aux journalistes que le plan n'est pas la totalité de ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des Seychellois en cas d'urgence.

"Le NIEMP est essentiellement l'instrument principal qui fournira des instructions sur la façon d'élaborer d'autres plans et d'intégrer l'ensemble de la communauté dans un seul plan. À partir du NIEMP, nous devrons élaborer des plans pour chaque ministère, département et agence. Nous aurons également des plans d'urgence pour les districts et les régions entre autres ", a déclaré M. Ernesta.

Le chef de l'équipe de travail de la Banque mondiale, Keren Charles, a déclaré aux journalistes que l'équipe de DRMD avait pris des mesures clés mais qu'il restait encore du travail à faire.

"Il doit y avoir une coordination et les équipes doivent travailler ensemble pour renforcer la capacité de préparation et de réponse aux Seychelles. L'événement d'aujourd'hui avec le président de la République, le vice-président, les ministres et les agences clés ici montre l'engagement national pour renforcer la résilience ", a déclaré Mme. Charles.

M. Ernesta a expliqué que le fait d'avoir un plan avec des procédures opérationnelles standard (SOP) décrites aidera à améliorer la coordination entre les organismes concernés, car chaque personne connaîtra son rôle, effectuant toute opération nécessaire de manière coordonnée.

La délégation de la Banque mondiale fournira une assistance technique à DRMD dans le cadre de la mission de deux semaines qui se termine le 12 août pour l'opérationnalisation du plan. Cela se fera par le biais d'ateliers avec des points focaux ainsi qu'avec des décideurs.

Une formation sera également dispensée au personnel de soutien spécialisé qui sera le point focal dédié à la gestion des risques de catastrophe (GRC) des institutions clés pour aider les décideurs à coordonner la gestion des risques de catastrophe. Les personnes formées doivent diriger l'élaboration de SOP et de plans d'intervention d'urgence pour leurs institutions concernées.

À la fin des deux semaines, un retour d'information sera fourni grâce auquel l'organisateur pourra voir comment renforcer et améliorer la formation.

Le NIEMP a été produit en 2019 après une consultation approfondie avec divers partenaires sous la direction d'une équipe de trois consultants de la Banque mondiale. Le document a été approuvé par le cabinet de l'ancienne administration début 2020. Cependant, le plan n'a pas été rendu pleinement opérationnel car tous les mécanismes requis n'étaient pas en place, entre autres facteurs.