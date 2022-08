Congo-Brazzaville: Administration du territoire - Des moyens roulants pour les autorités déconcentrées

Le gouvernement vient d'offrir 108 véhicules de marque Hilux ; cinq camionnettes de marque Hino ; un bus Toyota coaster et dix moteurs hors-bord de 40 chevaux aux autorités des circonscriptions administratives territoriales, afin d'améliorer leurs conditions de travail et de vie.

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a remis symboliquement le 4 août à Brazzaville les contacts de ces moyens roulants au ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local, Guy Georges Mbacka, qui les a transmis par la suite aux ayants droit. Selon le ministre Mbacka, loin d'être un acte anodin, cette dotation est un témoignage éloquent de l'attention soutenue que le gouvernement accorde à la gouvernance territoriale. Au regard de la conjoncture économique et financière difficile que traverse le pays, ce matériel traduit, a-t-il poursuivi, la ferme volonté politique du chef de l'Etat et le pragmatisme à toute épreuve du Premier ministre dans la mise en œuvre de ces instructions.

" Notre pays vient à peine de fermer la parenthèse d'un double scrutin qui s'est déroulé dans l'ordre, la paix et la quiétude. Ce n'est que normal de voir les animateurs de la territoriale, qui constituent l'un des maillons essentiels de la chaîne du processus électoral, bénéficier de la sollicitude de la République en dotant les représentants de l'Etat, qui en ont la charge, de moyens de travail conséquents ", a-t-il justifié.

S'adressant aux bénéficiaires, le ministre leur a demandé de faire bon usage et de veiller scrupuleusement à l'entretien du matériel réceptionné. " Nous n'avons pas dit ici que ces véhicules vont servir à transporter le foufou, les matériaux de construction, être abusivement réquisitionnés.

Ces véhicules doivent servir aux besoins de l'Etat et de la territoriale... Chaque bénéficiaire doit toujours garder présent à l'esprit le fait que le destin de tout bien public c'est d'être utilisé à bon escient, d'être jalousement entretenu aujourd'hui afin de servir pour les besoins de demain ", a martelé Guy Georges Mbacka.

Quant aux animateurs de la territoriale, notamment les sous-préfets, les administrateurs maires des arrondissements et communautés urbaines ainsi que les secrétaires généraux n'ayant pas été pris en compte par ce premier lot de matériel, le ministre les a invités à faire preuve de patience, car le plus long voyage commence toujours par un premier pas. Le gouvernement agit et continuera, a-t-il rassuré, d'agir par paliers, dans les limites de ses possibilités.

Le chef du gouvernement s'est, de son côté, félicité de cette dotation qui participe de façon active au processus de restauration de l'autorité de l'Etat et de l'organisation de la territoriale. " Félicitations pour avoir pensé à vos collaborateurs en mettant à la disposition de chaque autorité déconcentrée, des districts et communautés urbaines des moyens roulants.

Ce n'est pas faire peu, je ne peux qu'au nom de M. le président de la République, vous adresser toutes mes félicitations et vous encourager à persévérer dans cet élan pour que toute l'administration territoriale soit équipée des moyens nécessaires à son fonctionnement ", a exhorté Anatole Collinet Makosso.

Le Premier ministre a, enfin, rappelé de faire bénéficier toutes les autorités déconcentrées des mêmes conditions de travail de sorte que les directions départementales soient davantage proches de leurs administrés.