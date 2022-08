Congo-Brazzaville: Législatives au pays - La fédération France-PCT salue le score réalisé par son parti

Le Parti congolais du travail (PCT) réalise son ambition politique de constituer une majorité confortable à l'Assemblée nationale en faveur du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso. La fédération France-PCT adresse ses félicitations aux 112 députés élus du parti.

De Paris, dans la continuité de la dynamique en faveur du soutien apporté aux candidats aux législatives, les cadres et militants du Parti congolais du travail de France, autour de Jean Bastien Makoundou, président de la commission fédérale de contrôle et évaluation, et de Alain Poaty, secrétaire fédéral chargé de l'organisation du PCT-France, ont exprimé une réelle satisfaction, à l'issue du scrutin de juillet au Congo.

" Pour notre parti, l'objectif principal était de gagner les élections législatives et locales ", a rappelé Jean Bastien Makoundou. Et d'expliquer: " face aux enjeux politiques, notre secrétaire général, Pierre Moussa, a su susciter l'engagement, le dynamisme et la détermination d'hommes et de femmes dignes de confiance, aussi bien à l'égard du parti que de la population.

Fort de cette majorité probante, chacun d'entre eux se dit prêt à accompagner la politique du président de la République. Nous nous en réjouissons pour l'avenir radieux de notre pays ".