Congo-Brazzaville: Coupe du Congo de football - Diables noirs et As Otohô prennent une option

La formation de Diables noirs et celle de l'AS Otohô ont fait un pas important vers la finale, en s'imposant respectivement face au Club athlétique renaissance aiglons (Cara) et Interclub, le 3 août, lors des demi-finales aller disputées aux stades Alphonse-Massamba-Débat, à Brazzaville, et Marien-Ngouabi, à Owando.

Les Diablotins qui recevaient se sont contentés du service minimum (1-0) devant les Aiglons, grâce à un but inscrit dès la 4e minute par Deo Gracia Bassinga. Les jaune et noirs auraient des regrets à nourrir, puisqu'ils auraient pu donner plus d'ampleur à cette victoire si Hardy Binguila avait transformé en seconde mi-temps le penalty obtenu après une grossière erreur de Chili Ngakosso. Après avoir remporté son duel sur le joueur des Diables noirs, le gardien de Cara lui a donné un coup de coude. Un geste qui a valu la double sanction : carton rouge et penalty.

Son absence lors du match retour pourrait causer préjudice aux Aiglons. " Il nous a causé préjudice parce qu'il est le gardien numéro 1. Nous avons deux gardiens de but de qualité. Pour preuve, le second qui est rentré a stoppé un penalty. Nous comptons sur tout le monde. Chili a fait un parcours élogieux. Aujourd'hui, il est passé à côté. Il est administrativement déjà sanctionné. Son remplaçant fera la dernière manche ", a expliqué Hugues Ondina, le coach de Cara.

" L'absence du gardien titulaire sera notre grand avantage. C'est un atout majeur pour Cara, parce que tactiquement il joue bien le rôle du premier défenseur. C'est lui qui fait 50% le match ", a ajouté Clément Massamba, l'entraîneur de Diables noirs. Cara aurait pu mieux faire si ses attaquants ont été bien inspirés.

Les Aiglons n'ont pas subi le poids du match. Bien au contraire, ils ont fait douter les Diablotins à plusieurs reprises, mais l'efficacité devant les buts a énormément fait défaut. Pour le match retour prévu pour le 8 août, Cara reviendra, sans nul doute, avec de meilleures intentions dans le but d'arracher sa qualification pour la finale.

" J'espère que nous reviendrons avec de meilleurs arguments pour essayer de faire mal, d'autant plus que nous allons recevoir lors de cette deuxième manche. Les opportunités, nous les avons eues, mais nous n'étions pas efficaces devant les buts adverses. C'est pourquoi nous sommes repartis bredouilles. Nous allons tout faire pour revenir à la hauteur des Diables noirs et aller chercher la victoire, parce que notre but est d'atteindre la finale ", a insisté l'entraîneur des aiglons.

" Nous allons aborder la manche retour en tenant compte de notre objectif. Diables noirs ne se cachent pas. Nous jouons pour la finale et ne pouvons pas nous permettre de rester à cette étape de la compétition même si on joue mal, nous cherchons à nous qualifier ", a souligné le coach des Diables noirs.

Dans l'autre rencontre, AS Otohô s'est imposée (2-0) devant l'Interclub, grâce aux réalisations de Roland Okouri (33e ) et Domi Massoumou (54e ). Et si c'était l'affiche de la prochaine finale, puisque le champion du Congo et son dauphin ont tous deux réussi à éviter le piège de la manche aller. Pour l'instant, rien n'est définitif, car il reste encore une dernière manche à bien négocier pour franchir ce palier.